بعد مفيدة شيحة وسهير جودة.. مها الصغير تغادر قناة “سي بي سي”

ابو ظبي - احمد الجزار - غادرت المذيعة مها الصغير، قناة “سي بي سي”، وتستعد لدراسة عروض القنوات الأخرى التي تلقتها مؤخرًا للانضمام بها.

وعلم “جوو 2 فن”، أن مها قررت الانسحاب من برنامجها “it’s show time”، الذى تقدمه على القناة بعد خلافات مع إدارة القناة.

وبدأت الأزمة عندما قدمت مها تقرير طبي، يمنعها من ممارسة عملها في البرنامج لمدة أسبوعين، ولكن فوجئت إدارة القناة بحضورها حفل خطوبة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، مما قامت الإدارة بتحويلها للتحقيق ورغم مثولها للتحقيق إلا أنها رفضت طريقة تعامل القناة معها بهذه الطريقة، وقررت الانسحاب بهدوء.

وتلقت مها الصغير خلال الأسابيع الماضية عروضًا للعمل بقنوات أخرى لكنها لم تحسم قرارها حتى الاَن.

وبدأت مها الصغير مشوارها في الإعلام من خلال هذا البرنامج الي قدمها كمذيعة لأول مرة، واستطاعت أن تخطف الأنظار وتحقق نجاحًا ملحوظًا أضاف لها وللبرنامج.

وتخصص برنامج “”it’s show time”، في مقابلة نجوم الفن وتغطية الأحداث الفنية في العالم كله.

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