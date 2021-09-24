أحمد مكي يخوض السباق الرمضاني بـ”الكبير أوي 6″.. وهذه الفنانة تحل محل دنيا سمير غانم!

ابو ظبي - احمد الجزار - استقر الفنان أحمد مكي، على خوض السباق الرمضاني المقبل، بالجزء السادس من مسلسل الكبير أوي.
وكان من المقرر أن يصور مكي أحداث الجزء الجديد العام الماضي، ولكن قرر تأجيل المشروع لهذا العام بعد انضمامه لمسلسل “الاختيار 2”.
واستقر “مكي” على فريق العمل الذي سيشارك معه أحداث الجزء الجديد من المسلسل، حيث سيضم هشام إسماعيل في شخصية فزاع، كذلك محمد شاهين، وحسين أبو حجاج، وليلى عز العرب، واَخرون.
بينما سيحل محل الفنانة دنيا سمير غانم في هذا الجزء الفنانة أسماء أبو اليزيد، والتي شاركته مؤخرا في مسلسل “الاختيار 2”.
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