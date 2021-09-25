محمود سعد يعلن عن توقف برنامجه “باب الخلق” نهائيًا

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الإعلامي الكبير محمود سعد، عن توقف برنامجه “باب الخلق” المعروض على قناة النهار نهائيًا.

مشيرًا إلى أن البرنامج لم يكن له نصيب في الاستمرار أكثر من ذلك، مطالبًا جمهوره بعدم الحزن لتوقف البرنامج ووعدهم بأنه سيضع مجهوداته في لقائهم عبر يوتيوب.

أوضح محمود سعد خلال فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أنه سيظهر مع جمهوره في برنامج على يوتيوب من خلال نقل بث برنامجه الأخير باب الخلق إلى موقع الفيديوهات الشهير، قائلًا: باب الخلق مالوش نصيب يستمر أكتر من كده مش مشكلة في المحطة ولا عندي، ربنا فتح لنا سكة تانية ممكن نتقابل فيها على يويتوب واللي والدته بتحب تشوفني على التلفزيون يحاول يخليها تشوفني.

كشف محمود سعد طبيعة البرنامج قائلًا: هنتجول في الشوارع ونصور ونتكلم ونحاول نقدم اللي نقدر عليه، في مصر في القاهرة في بورسعيد والسويس وكمان هناسفر برة مصر، مش لغرض إلا غير إني أفرجكم الناس اللي أنتم ممكن في زحام الحياة ما بتشوفوهاش، واللي أنا شخصيًا ما بشوفهاش، وبشوفها معاكم من أول وجديد وبكتشف الناس من أول وجديد.

كما أضاف محمود سعد: اكتشفت في نفسي حاجة عرفتها وأنا عندي 47 سنة كنت أول مرة أعرفها، وهي إني أعرف أظهر في التلفزيون اللي كنت بخاف منه جدًا، وصدق أو لا تصدق إن بعد 20 سنة اكتشفت وأنا عندي 67 سنة حاليًا إن أنا أقدر أكلم الناس وتسمعني والموضوع يكون لطيف ويعجبكم، فكأن الترتيب حصل إن ربنا بيفنح لنا مجال ثاني جديد، ماكنش في بالي خالص حتى وأنا عندي 66 سنة إني اتكلم مع الناس وتسمعني ولا أعرف إني لدجي الإمكانية دي.

أيضا أوضح سعد الطريقة التي سيقدم بها برنامجه قائلًا: هنزل أركب عربيتي أو أجر عربية ميكروباص أو تاكسي، وننزل نصور مع الناس في كل محافظة من محافظات مصر، بلدنا مليانة بأماكن حلوة وإن شاء الله أفرجكم على أماكن حلوة وتعجبكم.

كما طالب محمود سعد من الجمهور عدم الحزن لتوقف برنامج باب الخلق قائلًا: أرجوكم ما تزعلوش إن برنامج باب الخلق وقف، وزي ما بقول لكم ربنا فتح لي باب تاني، اتفتحت بقى إزاي، مصائب قوم عند قوم فوائده، فريق العمل بقالهم 10 سنين بيقولولي أعمل قناة على اليوتيوب وأنا أرفض، ولكن اكتشفت في نفسي حاجة ماكنتش أعرفها.

كما كتب محمود سعد عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر: ماكنتش أعرف إن باب الخلق له هذه القيمة إلا لما قرأت ردود الفعل بعد توقف البرنامج.. وإذا كان فيه قيمة للبرنامج فهي قيمة الناس اللي في الشارع اللي شرفوني وفتحوا قلوبهم.. محبة كبيرة لهم ولكم.