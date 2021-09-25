صفية العمري تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

أعلنت الفنانة الكبيرة صفية العمري حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات. وكتبت صفية العمري عبر حسابها الرسمي على انستجرام: "الحمد لله حصلت على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وشكرا هيئة الثقافة والفنون وإدارة الجوازات والهجرة".

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