اليوم.. انطلاق مهرجان الإسكندرية السينمائي في نسخته الـ 37

تنطلق اليوم السبت، فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في نسخته الـ 37، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وتستمر فعالياته وعروضه حتى 30 من الشهر الجاري.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط ١٣ فيلما وهم الفرنسي «خوان»، الإسباني «هذه كانت الحياة»، المغربى «أناطو»، الفرنسي «الليل مكاننا»، المصرى «وش القفص»، اليوناني «اكسبرس اسكوبيليتز»، المغربى «مرجانة»، السوري «الظهر إلى الجدار»، اللبناني «يوسف»، «هذه الليالي المظلمة» من البوسنة، «أسدين في الطريق إلى البندقية» من ألبانيا، «الطريق المسدود» من سلوفينيا و«السباحة الحرة إلى الجبل الأسود» من ألبانيا.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، والتي تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج المصري سامح عبد العزيز والمخرج الفرنسي أوليفييه كوسيماك.

وكان المهرجان قد أعلن عن احتفائه بالسينما السورية حيث يشهد مشاركة ٥ أفلام سورية في مسابقاته المختلفة في عرضها العالمي الأول، بالإضافة إلى تكريم النجم السوري دريد لحام، ومشاركة المخرج السوري جود سعيد في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان.