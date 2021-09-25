بعد تنازل مرتضى منصور.. محامي سما المصري يناشد ريهام سعيد بالتنازل عن قضيتها ضدها

ابو ظبي - احمد الجزار - قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، ببراءة سما المصري بتهمة سب وقذف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور.

وقال أشرف ناجي، محامي سما المصري، إن محامي مرتضى منصور أقر بالتصالح والتنازل عن الدعوى في جلسة اليوم.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت في وقت سابق، بمعاقبة سما المصري 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذي في قضيتي سب وقذف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.

كما تقضي سما المصري حكمًا بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد.

وفي سياق متصل، ناشد المحامي أشرف ناجي دفاع الراقصة الاستعراضية سما المصري، الإعلامية ريهام سعيد، العفو عن موكلته والتنازل عن دعواها المقامة ضد موكلته والتى قضت فيها المحكمة الاقتصادية بالحبس لمدة ٦ أشهر.

وأضاف ناجى، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الإعلامية ريهام سعيد ناشدت سابقا نقيب الموسقيين هاني شاكر للتنازل عن قضية حمو بيكا فى تكسير نقابة الموسيقيين، وقبل طلبها وتنازل بسبب انهيار والده عليه، مطالباً بمعاملة سما المصري مثل حمو بيكا، مشيرا إلى أن عائلة سما المصري متدينة بطبعها، ووالدتها منهارة منذ دخولها الحبس وليس لها سوى سما المصري.

وأكد دفاع سما المصري أن موكلته عندما تخرج من الحبس لن تقوم بسب أحد مطلقا ولن تتحدث مع أي أحد بكلام بذيء غير لائق، وسوف تخرج من الحبس إنسانة أخرى قبل دخولها للسجن.

وأضاف ناجي أن سما تنتظر أقرب عفو رئاسي للخروج من الحبس بعد مرور نصف المدة فى حالة قبول طلبها.

وناشد ناجي نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذزكي، التدخل وحل مشكلة سما المصري مع ريهام سعيد بالانتهاء من تلك القضايا بشكل نهائي.