محمد رمضان يجري بروفة أغنية “جو البنات” افتتاح مهرجان الجونة مع ريدوان وبلعياشي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - انتهى الفنان محمد رمضان من البروفات الخاصة بأغنية حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي ستنطلق غدًا فعاليات دورته الخامسة.

وعلم “جوو 2 فن”، أن الأغنية التي سيقدمها محمد رمضان غدًا هي بعنوان “جو البنات”، والأغنية قد تم تسجيلها وتصويرها منذ عدة أشهر وكان من المقرر أن تطرح خلال هذا الصيف ولكن تم تأجيلها أكثر من مرة.

الأغنية سيشارك في تقديمها غدًا النجمين المغربيين ريدوان ونعمان بلعياشي، وستقدم بأكثر من لهجة وأكثر من لغة، حيث ستجمع بين اللهجتين المصرية والمغربية إلى جانب اللغة الإنجليزية.

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وقام بكتابة الأغنية محمد رمضان ونعمان بلعياشي.

يذكر أن إدارة مهرجان الجونة تحرص كل عام على تقديم أغنية دعائية لمهرجان الجونة، خاصة أنها حققت نجاح كبير فى نسختها الأولى من خلال تقديم أغنية “تلات دقات” التى جمعت عدد كبير من الفنانين وشارك الغناء كلاً من النجمة يسرا والمطرب أبو .

وكانت مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة الذي سيشهد حفل الافتتاح غدًا قد تعرض لحريق هائل صباح اليوم، ولكن نجحت إدارة الحماية المدنية ورجل الإطفاء والعاملين داخل المركز في إطفاء الحريق بعد فترة قليلة، دون أي أضرار بشرية.

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