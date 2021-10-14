“التميمي” يعتذر لـ يسرا ويقبلها في المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة بسبب خطأ غير مقصود

ابو ظبي - احمد الجزار - اعتذر انتشال التميمى، مدير مهرجان الجونة السينمائى، للنجمة يسرا عن التصريحات التى أطلقها وأغضبت النجمة الكبيرة، مؤكداً خلال المؤتمر الصحفى للدورة الخامسة من المهرجان والتى تنطلق غداً الخميس، على الصداقة التى تجمعه بـ يسرا منذ سنوات، إذ أنها من أوائل الفنانات التى ربطتهما علاقة وقال: “أعتذر لها عن أى إزعاج سببته لها بدون قصد”.

وبدوره علق نجيب ساويرس على الشائعات التى طالع المهرجان عن وجود مشاكل داخلية بين جنباته، قائلاً: مفيش مشاكل ولا حاجة، ولكن اللى حصل إن انتشال التميمى عمل تصريح كده مش موفق فيه، وجاب سيرة الفنانة يسرا.. هو كان عاوز يقول إن عندنا حرج نمنح جوايز لفنان مشارك معنا فى المهرجان بس هو ما يعرفش تقريبا يسرا دى بالنسبة لنا إيه”.

وقال نجيب ساويرس “أما بروح فى مهرجان بلاقى مفيش حد مسمعش عن مهرجان الجونة، ولما بيجيو يلاقوا حاجة منظمة بالمستوى دا عكس الفكرة اللى واخدينها عن مصر، وعاوز فى اللى جاى إن الناس تعرف قيمة المهرجان ويبطلوا يتكلموا عن إنه فساتين فقط لأن اللى بيقول كدا قاعدين فى البيت وبيشوفوا مشاهد فقط”.

وتواجد فى المؤتمر صناع المهرجان المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، بشرى، المخرج أمير رمسيس، انتشال التميمى، عمرو منسى، والنجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية، كما حضر أيضاً الفنانة أروى جودة، المخرجة ايناس الدغيدي، وبدأ المؤتمر بالنشيد الوطنى.

غضب يسرا من انتشال التميمي كانت الفنانة يسرا أعربت عن غضبها الشديد، بعد تصريحات انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، التي صرح فيها عن عدم قدرتهم تكريمها ضمن دورات المهرجان. وقالت يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك: “الأستاذ انتشال التميمي بخصوص حوارك المنشور في إحدى المواقع الأحد 3 أكتوبر، وضمن سياق تكريمات مهرجان الجونة بالعام الحالي، وتحديداً في إشارتك به لعدم قدرة مهرجان الجونة على الاحتفاء بي، وهو بنفس محتوى الملف الإعلامي الذي أصدره مهرجان الجونة.. أرغب في توضيح بعض النقاط: واضافت يسرا: “من الطبيعي أن تشير المهرجانات إلى خطتها في تكريم الفنانين الذين تود أن تكرمهم، وتوضيح حيثيات اختياراتها للشخصيات المكرمة، لكن ما أجده غريباً، ولم يحدث من قبل في أي مهرجان دولي أو محلي، هو الإشارة إلى الأشخاص الذين لن يتمكن المهرجان من تكريمهم!”. وأكملت يسرا قائلة: “الإشارة لي بهذا السياق تحديداً لا يمكن أن تُفهم بشكل جيد أو إيجابي كفنانة يسعى المهرجان للاحتفاء بها كما تدعي، ولكن كتبرير لسؤال لم يُطرح من الأساس، لا من الصحافي خلال الحوار، ولا بيني وبين إدارة المهرجان، ولا حتى من أي أطراف أخرى، علماً بأنه تم تكريمي ومنحي جوائز، سواء بشكل مباشر لشخصي أو عن أعمالي، من خلال أكثر من 80 جهة محلية ودولية، ولا أحتاج لأي مبررات سواء لتكريمي أو عدمه”.

وتابعت يسرا: “ما هو أسوأ، هو تبريرك يا أستاذ انتشال لعدم الاحتفاء بي، لعضويتي باللجنة الاستشارية للمهرجان، والتي أتشرف باختياري فيها بجوار عدد من السينمائيين الممتازين من أنحاء العالم، هذا التبرير يضع علامات استفهام كثيرة، حول معيار المهرجان في اختيار الأعمال الخاصة بـ السينمائيين أعضاء اللجنة، حيث سبق أن اختار المهرجان فيلماً للزميلة باللجنة والصديقة العزيزة هند صبري التي أعتز بها جداً، كما فازت بجائزة التمثيل، وهي كلها اختيارات رائعة وصائبة، لكن أذكرك بجملتك في عدم اختيار أي أحد من اللجنة الاستشارية العليا، وبنفس هذا المنطق لن يعرض المهرجان أي أعمال لهؤلاء السينمائيين رغم أهميتها!”. واختتمت قائلة: “لذلك أرفض الزج باسمي في سياق خاطئ وغير ضروري بالمرة، وهو ما أدى لهذا التناقض المرفوض وغير المقبول، علماً بأنه تكررت كثير من المواقف السلبية معي وآخرين باللجنة، وهو ما كنت لا أتوقف عنده، ضمن سياق اعتزازي بالمهرجان الجونة ودعمي له من اليوم الأول، لكن خطأكم الأخير لا يمكن السكوت عنه وهو مرفوض جملة وتفصيلاً.. رسالتي هذه لتوضيح موقفي من هذا الحوار المنسوب لك، وأنا واثقة من قدرة المسؤولين عن المهرجان في إدراك حجم الخطأ فيه”.

وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، غدا الخميس، ووقع الاختيار على النجم أحمد السقا لتكريمه في حفل الافتتاح، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، خاصة أن السقا رسم مع قلائل من أبناء جيله، صورة السينما المصرية بشكلها المعاصر، على مدار نحو ثلاثة عقود من الزمن، قدم خلالها العشرات من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.