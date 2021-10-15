أحمد السقا يعلن لأول مرة عن مشاركته في “الاختيار 3” بجانب كريم وعز

ابو ظبي - احمد الجزار - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للفنان أحمد السقا المُكرم بجائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة.

وأعلن “السقا” رسميا مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2022.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد الصحفيين أنه لم يقدم دراما مرة أخرى، بعد جدل مسلسل “نسل الأغراب” والمشاكل التي حدثت فيه، ليرد السقا قائلا: “نسل الأغراب نجح بالمقياس التجاري وأنا في رمضان الجاي هقدم الاختيار 3 مع كريم وعز”

وتحدث عن تقديمه لأدوار الأكشن وكيف ساعدته الإمكانيات الجديدة في صناعة السينما في تقديم أعمال مختلفة.

وقال أحمد السقا: “أنا اتجرب فيا الأكشن وعلشان بحب الشغلانة سافرت ودرست علشان أعرف كل حاجة عن الموضوع، اكيد أنا مش مختل علشان أموت نفسي ولا بستعرض عضلاتي كل شخصية ليها تفاصيل، وبيتحقق لي متعة عند تنفيذ أي مشهد، ولما أحمد السقا بينط في مشهد مش بيكون السقا بيكون الشخصية”.

وأضاف: “أنا كنت من المحظوظين أنني جيت في عصر الإمكانيات الجديدة، وقد بدأت معي منذ فيلم (شورت وفانلة وكاب) خلال تصوير الأغنية تم استخدام تقنيات جديدة”.

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 من أكتوبر وحتى 22 من الشهر الجاري وتحمل هذه الدورة اسم “سينما من أجل الإنسانية” وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان في هذه الدورة فلقد حرصوا على الاهتمام بشئون المرأة واللاجئين، كما تعاون المهرجان مع عدة مؤسسات على رأسهم اليونيسيف.