الفنانه سارة نخلة تكشف تفاصيل تعرضها لـ عضة كلب

أصيبت الفنانة سارة نخلة، بعضة كلب، وتسببت في تورم مما أدى لدخولها أحد المستشفيات الحكومية في القاهرة للحصول على حقنة عضة الكلب، والتي يتم حقنها قبل مرور 24 ساعة على عضة الكلب وذلك للوقاية من أى أمراض.

وكتبت سارة نخلة عبر حسابها بالفيسبوك: "أنا الصبح عضني كلب هو اه صغير بس ابن کلب جاحد بجد هو كلب صاحبتي اكيد مش كلبي عشان في ناس افتكرت كلبي المهم العضة ورمت و روحت مستشفى خاص قالولي مش موجودة الحقنة و لازم اروح مستشفى حكومي".

وأضافت سارة نخلة :"المهم روحت مشفى زايد التخصصي دخلت أقسم بالله خمس دقايق طوارئ ادوني الحقنة و فاضل لسه اربعه و ادوني ورقة فيها مواعيد الحقن الباقية".

وتابعت سارة نخلة :" و لا ملیم و لا ملیم یا جماعة و مستشفى محترمة و دكاترة عارفين ربنا بجد و لا يعرفوني اصلا عشان ماحدش يقولي عشان انتي ممثلة و کنت حاطة كمامة طول الوقت اصلا انا بس عايزة اقول تحيا مصر الف مرة الف مرة

اقسم بالله لو اي بلد تاني زماني كنت مسعورة وراقدة جنب الكلب بهوهو وبتعشى معاه دراي فود".