تعرف على حبيبة وائل كفوري التي كانت برفقته في الحادث

تحسنت صحة الفنان اللبناني وائل كفوري، بعد الحادث الذي تسبب في نقله إلى المستشفى منذ ثلاث أيام وعلاجه على الفور بعد نجاته.

وانشغل الجمهور بأخبار الحالة الصحية للفنان وائل كفوري ، وتفاصيل الحادث الذي وقع له، ولكن لا يعلم الكثيرون أنه لم يكن بمفرده في هذه الواقعة.

وكان وائل كفوري الذي يبلغ من العمر 47 عاما، برفقة حبيبته الجديدة شانا عبود، التي أصيبت هي الأخرى في الحادث، الذي أدى إلى تحطم السيارة بعد انقلابها عدة مرات.

وكشف النائب في البرلمان اللبناني هادي حبيش ، تفاصيل حادث وائل كفوري صديقه المقرب في حديث له مع صحيفة الراي الكويتية، قائلا، إنه كان يسير بسرعة نحو 100 كيلومتر على الأوتوستراد، عندما ارتطمت بسيارته سيارة خرجت من أحد المفارق.

وأوضح حبيش ، أن الحادث تسبب في طيران وائل كفوري من السيارة، لأنه لم يكن يضع حزام الأمان، على عكس حبيبته شانا عبود، ولكن وضعهما مستقر ولا تتعدى إصابتهما الرضوض.

وقال حبيش ، إن من صدم وائل كفوري هو شخص سوري لاذ بالفرار فور وقوع الحادث لكن تم الاستدلال عليه من رقم سيارت، موضحا أن صديقه المقرب نجا بأعحوبة.

وأشار النائب البرلماني إلى أن وائل كفوري كان مصدوما كثيرا حينما استفاق ولم يكن مدركا لما حدث.

كانت شانا عبود هي الجندي المجهول في الحادث الذي انتبه له الجميع للاطمئنان على حالة الفنان اللبناني ، دون ملاحظة مرافقته التي تعرضت للرضوض مثله وكانت حياتها في خطر.

وشانا عبود هي حبيبة وائل كفوري ، التي ظهر معها مؤخرا في عدد من المناسبات الاجتماعية، بعد تداول شائعات عن ارتباطهما، وعن قرب موعد زواجهما.

وفي تقرير سابق لموقع ET بالعربي، تم الكشف عن معلومات عن شانا عبود وهي سيدة أعمال في مجال القطاع المصرفي.

وقالت مصادر للبرنامج الشهير، إنها كانت متزوجة ومطلقة ولديها ولد، بينما لـ وائل ابنتان من زواجه السابق من أنجيلا بشارة.

وعلم ET بالعربي أيضاً، أن وائل كفوري تعرف على شانا عبود وارتبط بها بعد خلافه وانفصاله عن زوجته، وبعدها افترقا لفترة، لتعود علاقتهما من جديد في يونيو الماضي.