“كسر في ضلعين وغرزتين في الوجه”.. محمد مكاوي يكشف تطورات حالته بعد حادثه مع بشرى

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان والانفلونسر محمد مكاوي عن تفاصيل إصابته في حادث السيارة الذي تعرض له رفقة الفنانة بشرى أثناء تصوير أحد البرامج.
ونشر محمد مكاوي عبر حسابه على “إنستجرام”، صورته مع بشرى من كواليس مهرجان الجونة السينمائي صباح اليوم، وظهر الاثنان بإصابتهما بعد مغادرتهما للمستشفى أمس.
وكتب مكاوي مطمئنا الجمهور: “نحب نطمن الجمهور الجميل اللذوذ إحنا كويسين”.
وتحدث عن إصابته موضحا: ” الحمد لله شوية كدمات وكسر في ضلعين عندي، بسيطة يعني إن شاء الله. وألف سلامة عليكي يا بوشبوش، وقدر الله ماشاء فعل”.
https://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/CVS8e3FoGB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
كما أجرى غرزتين في الوجه بجانب الحاجب.
كما نشر محمد مكاوي فيديو صوره في بداية الحلقة التي لم تكتمل بسبب الحادث، حيث أمسكت بشرى بالهاتف قبل أن يخطفه منها مكاوي بطريقة “حرامي اليوم السابع”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس.
View this post on Instagram
A post shared by Mohamed Mekawy محمد مكاوي (@mohamedmekawy)
وظهرت بشرى اليوم في فعاليات المهرجان، بجبيرة حول معصمها الأيسر، وضمادات على وجنتها وذراعها الأيمن، كما واجهت صعوبة في السير على قدمها اليمنى، بعد إنقلاب السيارة التي قادها محمد مكاوي أثناء محاورته لها في أحد البرامج التي يتم بثها عبر YouTube.
يذكر أن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي تنتهي مساء غدا الجمعة 22 أكتوبر 2021.
اقرأ أيضا
أول ظهور لـ بشرى بعد تعرضها لحادث سير (صور)
كسر في الأصبع وكدمات في أماكن متفرقة.. بشرى تكشف عن إصاباتها بعد تعرضها لحادث (فيديو)
شاهد أيضا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “كسر في ضلعين وغرزتين في الوجه”.. محمد مكاوي يكشف تطورات حالته بعد حادثه مع بشرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.