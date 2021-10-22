“كسر في ضلعين وغرزتين في الوجه”.. محمد مكاوي يكشف تطورات حالته بعد حادثه مع بشرى

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان والانفلونسر محمد مكاوي عن تفاصيل إصابته في حادث السيارة الذي تعرض له رفقة الفنانة بشرى أثناء تصوير أحد البرامج.

ونشر محمد مكاوي عبر حسابه على “إنستجرام”، صورته مع بشرى من كواليس مهرجان الجونة السينمائي صباح اليوم، وظهر الاثنان بإصابتهما بعد مغادرتهما للمستشفى أمس.

وكتب مكاوي مطمئنا الجمهور: “نحب نطمن الجمهور الجميل اللذوذ إحنا كويسين”.

وتحدث عن إصابته موضحا: ” الحمد لله شوية كدمات وكسر في ضلعين عندي، بسيطة يعني إن شاء الله. وألف سلامة عليكي يا بوشبوش، وقدر الله ماشاء فعل”.

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كما أجرى غرزتين في الوجه بجانب الحاجب.

كما نشر محمد مكاوي فيديو صوره في بداية الحلقة التي لم تكتمل بسبب الحادث، حيث أمسكت بشرى بالهاتف قبل أن يخطفه منها مكاوي بطريقة “حرامي اليوم السابع”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس.

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وظهرت بشرى اليوم في فعاليات المهرجان، بجبيرة حول معصمها الأيسر، وضمادات على وجنتها وذراعها الأيمن، كما واجهت صعوبة في السير على قدمها اليمنى، بعد إنقلاب السيارة التي قادها محمد مكاوي أثناء محاورته لها في أحد البرامج التي يتم بثها عبر YouTube.

يذكر أن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي تنتهي مساء غدا الجمعة 22 أكتوبر 2021.

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