بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة وتحرك برلماني ضد فيلم ريش بتهمة الإساءة للدولة المصرية

ابو ظبي - احمد الجزار - في أول تحرك قضائي ضد الفيلم المصري “ريش” الذي أثار جدلا واسعا بعد عرضه بمهرجان الجونة السينمائي، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد مخرج وسيناريست ومنتج العمل، معتبرا أنه “أساء للدولة المصرية والمصريين”.

وقال المحامي سمير صبري في بلاغه، أنه في اليوم الثالث بمهرجان الجونة السينمائي، تم عرض فيلم “ريش”، وعقب عرضه “سادت حالة من الغضب الشديد من قبل الفنانين والمشاركين بالمهرجان، حال مشاهدتهم للعرض الأول للفيلم، بل وتطور الأمر إلى مغادرة بعضهم لقاعة العرض غاضبا”.