بشرى تكشف عن تعرضها للتحرش 3 مرات.. واحدة منها في التمثيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة بشرى عن طفولتها وبعض المواقف الطريفة خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة قناة الحياة، اليوم.

قالت بشرى، إنها حلقت شعرها على الزيرو مرتين، وكان عقاب من زوج خالتي في الكويت بسبب قفزهم من البلكونة للعب مع أبناء الجيران، والمرة الثانية عشان شعري يتقل.

وأضافت الفنانة: كنت مشهورة وأنا صغيرة بالعض لأي حد يضايقني وخاصة من الولاد وبقالي زمن ما عضتش حد، وتعرضت 3 مرات للتحرش في حياتي وأعرف كيف أقف في مواجهة هؤلاء المتحرشين، وفي التمثيل تعرضت مرة للتحرش ومسكته من الكرافتة وخبطته في الحيطة.

وأشارت بشرى إلى أنه في أحد المرات تعرضت لمحاولة تثبيت على الدائري وإلقاء قوالب طوب على زجاج السيارة، ولكنها استطاعت الهرب منهم.

وتابعت تفاجأت في مهرجان الجونة بواقعة الخطوبة وكنت سعيدة جدا، والممثلين وقفوا وخدعوني وكانت فرحة كبيرة وزوجي حبني جدًا منذ فترة طويلة، وكنت معجبة بيه من فترات سابقة وشاء القدر إننا نتزوج.

واستكملت حديثها: الرومانسية ما زالت موجودة بيننا بعد الزواج وهو رومانسي وأنا عقلانية والرجل له دور مه

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