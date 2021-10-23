زوجة حسن أبو الروس تدافع عنه بعد الهجوم عليه بسبب تصرفاته في الجونة: “رسالته نشر البهجة”

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت مصممة الجرافيك غادة والي، على الدفاع عن زوجها الفنان حسن أبو الروس، بعدما توجهت إليه العديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، وتحديدًا منذ إطلاق أغنية فلتت مني، بالتعاون مع الفنانة دينا الشربيني، تزامنًا مع انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت والي، مجموعة من الصور التي تحتوي على معلومات عن زوجها الفنان حسن أبو الروس، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت: للناس اللي متعرفش حسن أبو الروس، حسن مبدأش السنة دي، حسن بقاله 15 سنة بيمثل وبيعمل ورش، وشارك في مهرجانات عالمية زي أفينيون في فرنسا، حسن بياخد كل فرصة إنه يسعد اللي حواليه، رسالته الحقيقية نشر البهجة.

حسن أبو الروس

وأوضحت أن زوجها مشهورًا منذ صغره بين أصدقائه بارتداء الملابس الغريبة الغير تقليدية، معقبة: حسن معروف من صغره بلبسه المختلف، ومش خايف يبقى نفسه لدرجة إن صحابه عملوا له تورتة على شكل قميص مشجر، وفيه فنانيين كتير عالمية ومصرية حسن متأثر بيهم وعندهم ذوق مختلف، زي مايكل جاكسون، وبرونو مارس، والأستاذ سمير غانم، وفؤاد المهندس، وأحمد زكي، وشكوكو، وغيرهم.

حسن أبو الروس

حسن أبو الروس

حسن أبو الروس

حسن أبو الروس

واستكملت والي حديثها على طريقة ترويج حسم أبو الروس، لأغنية فلتت مني قائلة: بالرغم من المحتوى الكوميدي، والمزيكا الديسكو الشعبي اللي بيقدمها حسن، إلا أنه بيشتغل ليل نهار، 15 ساعة عشان يوصل لحلمه، حسن اشتغل بذكاء لترويج آخر أعماله مع الفنانة دينا الشربيني.

وواصلت زوجة أبو الروس: زي أي دويتو اتنين فنانين عملوه، وده جزء من الحملة مع شركة الدعاية، وبرغم الحملات المقصودة ضده شغله لسه تريند، ومفيش حاجة هتوقف نجاحه لأن عزيمته أكبر بكتير، والناس اللي مش حابه أعماله ممكن تلغي متابعته.

حسن أبو الروس

حسن أبو الروس

ويعتبر هذا ردًا من غادة والي على الإشاعات التي انتشرت الفترة الماضية بشأن انفصالها عن الفنان حسن أبو الروس، والذي رجح البعض أن السبب يعود لتعاون أبو الروس مع الفنانة دينا الشربيني، في أغنية فلتت مني، لتنفي غادة كل الشائعات في مواصلتها لتقديم الدعم لزوجها.