عمرو دياب ودينا الشربيني وجهًا لوجه لأول مرة بعد انفصالهما في حفل زفاف (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من حفل زفاف، شهد حضور عمرو دياب ودينا الشربيني وجها لوجه لأول مرة بعد انفصالهما.

وظهر عمرو دياب وهو يغني بينما ظهرت دينا وهي ترقص على نغمات الأغنية.

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يذكر أن حفل الزفاف أقيم في سهل حشيش، وتغيبت دينا الشربيني عن حفل ختام مهرجان الجونة في دورته الخامسة لحضور الحفل، وبعده عاد عمرو دياب للجونة لحضور حفل أعده نجيب ساويرس لضيوف المهرجان الـVIP.

وكانت دينا الشربيني قد أطلت خلال فترة مهرجان الجونة أغنية بعنوان “فلتت مني” والذي شاركها فيها الغناء حسن أبو الروس.

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دينا الشربيني ترقص وتغني في شوارع الجونة قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح المهرجان (فيديو)