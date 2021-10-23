فان ديزل الصديق الوفي يقدم ابنة صديقه الراحل بول ووكر لعريسها في حفل زفافها (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت ميادو ووكر، ابنة الممثل بول ووكر، بزواجها من الممثل لويس ثورنتون آلان، وأعلنت الخبر على إنستجرام، وشاركت صورة صديق والدها الوفي فان ديزل وهو معها في حفل الزفاف حيث بدا وكأنه يقوم بدور والدها الراحل.

شاركت ميادو ووكر عبر حسابها على إنستجرام مقطع فيديو بالأبيض والأسود لحفل الزفاف على شاطئ البحر، وكتبت في التعليق عليه: “لقد تزوجنا”، وأظهر الفيديو ميادو وهي تسير بثوب الزفاف، وتركب السيارة مع زوجها الممثل لويس ثورنتون آلان، كما قامت بتحية صديق والدها، والذي يعتبر بمثابة “الأب الروحي” لها، النجم فان ديزل وعائلته عند وصولهم إلى حفل الزفاف، كما نشرت أيضًا صورة مع فان ديزل وهو يسير معها في حفل الزفاف .

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توفي بول ووكر في حادث سيارة عام 2013 عن عمر يناهز 40 عامًا، وكانت ميادو تبلغ من العمر 15 عامًا فقط، تولى فان ديزل منذ ذلك الحين مسؤولية رعايتها، وفاءًا منه لوالدها وصديقه المقرب بول ووكر، وفي تصريح له لصحيفة ديلي ميل، قال فان ديزل: “رؤيتها مع أطفالي هي واحدة من أجمل اللحظات في حياتي، أعتبرها ابنتي، وأتخيل في كل لحظة شعور أخي وصديقي بول ووكر عندما يرى ذلك”.

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يُذكر أن خبر الزواج يأتي بعد شهرين فقط من تأكيد ميادو خطوبتها رسميًا على لويس ثورنتون آلان، حيث عرضت خاتمها الماسي في مقطع فيديو في شهر أغسطس الماضي على إنستجرام، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان الثنائي عن علاقتهما الرومانسية، وفي 9 يوليو الماضي، شارك لويس صورة مع ميادو عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها: “أفضل صديق”.