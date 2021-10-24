النجمة هنا الزاهد الأكثر بحثًا على جوجل بسبب هاتين الصورتين القاتلتين - شاهد

الرياض - محمد الاطلسي - قررت الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد أن تشارك متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الصور لها خلال قضائها للإجازة الصيفية، وهو ما جعلها في قائمة الترند والأكثر بحثًا على موقع جوجل خلال الساعات الماضية.
ولفتت الزاهد الأنظار لها وحازت على آلاف الإعجابات من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وإطلالتها المميزة، حيث ظهرت مرتدية تنورة قصيرة باللون الأبيض، وبلوزة قصيرة باللون الزهري مزينة بنقوشات الورد، واستطاعت أن تحصد صورها ما يقارب الـنصف مليون إعجاب خلال 24 ساعة فقط.ومن المقرر أن يعرض فيلم "الغسالة" للفنانة هنا الزاهد والتي انتهت من تصويره منذ أيام، ونشرت عبر إنستغرام صورة لها برفقة المخرج أثناء تصوير الفيلم، وأرفقتها بتعليق وجهت من خلاله الشكر والثناء للمخرج على موهبته وتحفيزه لها خلال طيلة أيام العمل في الفيلم.
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فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي.
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