شاهد.. نجيب ساويرس يدافع عن محمد رمضان

صرح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن الفنان محمد رمضان يتعرض للهجوم من قِبل الكثيرين، وذلك خلال تصريحات لبرنامج "et بالعربي" من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي . وقال نجيب ساويرس " ناس كتير بتهاجم محمد رمضان، محمد عنده الاستايل بتاعه، ده الاستايل بتاعه تحبه أو متحبهوش ، بس الهجوم المستمر على حد بالشكل ده أنا مبحبوش، أنا دائما أقف مع اللي بيتهاجم، مبحبش حد يهاجم حد كده بضراوة ".

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