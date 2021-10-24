ابو ظبي - احمد الجزار - تطالبت الفنانة سمية الخشاب بإقالة مدرب فريق مانشيستر يونايتد بعد تقدم فريق ليفريول بخمسة أهداف في المباراة التي تجمع بينهما الاَن ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
ومن خلال عدة تغريدات عبر حسابها على”تويتر”، أبدت سمية الخشاب استيائها من أدء مانشيستر أمام ليفربول وبخاصة اللاعبين راشفورد وبرونو كما أبدت انزعاجها أيضا من خطة الفريق التي وضعها المدرب سولشير في مباراة اليوم.
واستعانت سمية الخشاب بلقطة من مسلسل “لعبة الحبار” وهي تزيح سولشير من طريقها واصفة إياه بالمدرب العار، وطالبت بإقالته وبخاصة بعد هزيمة الفريق من قبل ليفربول بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في الشوط الأول.
كما وصفت دفاع الفريق بالسيرك القومي لأن مدرب الفريق بلياتشو على حد قولها.
ونجح فريق ليفربول الانجليزي مع إنهاء الشوط الأول متقدمًا باربعة أهداف ثم أضاف محمد صلاح الهدف الخامس في بداية الشوط الثاني ليتقدم الفريق بخمسة أهداف ويستطيع النجم المصري محمد صلاح بإحراز ثلاثة أهداف في المباراة حتى الاَن.
شاهد أيضا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تقدم ليفربول بـ5 أهداف.. سمية الخشاب تصف دفاع اليونايتد بالسيرك القومي وتطالب بإقالة المدرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.