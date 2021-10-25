أول تعليق من محمد رمضان على طريقة تقديمه وتجاهل ريدوان وبلعياشي في مهرجان الجونة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الفنان محمد رمضان، عن تجاهل توجيه الشكر للفنان المغربي ريدوان، والملحن المغربي نعمان بلعياشي على المسرح، خلال تقديمه أغنية جو البنات في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدروته الخامسة، مشيرًا إلى أن ريدوان متفهم لما حدث خلال تقديمهم لأغنية المهرجان الرسمية.

وقال محمد رمضان خلال لقاء له في برنامج The Insider: مش محتاج أبرر له هو عارف قيمته بالنسبة لي كأخ وصديق، وعارف بحبه قد إيه، ومعروف عندنا كعرب، دوره وأهميته كموزع واصل لهذه المرتبة والمكانة، كلنا فخورين أننا عندنا موزع وصل لهذه المكانة.

أضاف رمضان: أنا كمان كنت معاه ماشفتش طريقة التقديم، ولا أعرف أنا كمان اتقدمت إزاي على المسرح، هو متفهم أي شيء وبنتكلم كل يوم وبنشير نجاحاتنا، وأي شيء دون قصد جل من لا يسهو وربنا بيغفر.

من جانبه، قال ريدوان إن محمد رمضان اتصل به هاتفيًا واعتذر له على عدم شكره هو والفنان نعمان، مشيرًا إلى أن رمضان أوضح له أنه كان عليه ضغط كبير ويجب أن يثق به.

سبق أن تقدمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي بالاعتذار للمغني العالمي المغربي ريدوان والملحن المغربي نعمان بلعياشي عن عدم تقديمهما في حفل افتتاح المهرجان بدورته الخامسة، منذ بضعة أيام مع الفنان محمد رمضان حينما قدما أغنية المهرجان الرسمية التي حملت اسم جو البنات.

وأكدت إدارة المهرجان في البيان الذي نشرته أن ما حدث خلال حفل الافتتاح، كان خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل كما عبرت عن أسفها لوقوعه وتمنيها عدم تكراره، مؤكدة احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي.

كما أعربت إدارة المهرجان عن تقديرها للفنان ريدوان والملحن نعمان بلعياشي على الأداء المتميز الذي قدماه خلال حفل الافتتاح، مؤكدة اعتزازها بالمشاركات المغربية في مهرجان الجونة بكافة دوراته سواء من الأفلام المغربية المشاركة أو صناع الأفلام أو كافة الحضور المشاركين،

وأشعل محمد رمضان المسرح خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، إذ قدم عرضًا استعراضيًا من خلال أغنية جو البنات بمشاركة النجم المغربي ريدوان ونعمان، وظهرت الفنانة ميس حمدان كموديل وعارضة استعراضية على المسرح.

اقرأ أيضا

ناردين فرج تكشف سبب تجاهلها لـ ريدوان وبلعياشي في حفل افتتاح مهرجان الجونة

بشرى تعلق على تجاهل المغربي ريدوان في حفل افتتاح الجونة.. والأخير يرد

إدارة مهرجان الجونة تقدم اعتذارا رسميًا للشعب المغربي بسبب “ريد وان ” و”بلعياشي”