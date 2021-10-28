ضجة على السوشيال ميديا .. لن تصدق ماذا فعل إبن زينة وأحمد عز بقميص محمد صلاح - شاهد الصورة؟

الرياض - محمد الاطلسي - الانجاز الرياضي الذي قدّمه محمد صلاح مساء الاحد بفوز فريق ليفربول على مانشيستر يونايتد 5-0 هو محط فخر واعتزاز كبير لدى المصريين والعرب بشكل عام .
وفي هذه المناسبة نشرت الممثلة المصرية زينة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإبنها وهو يرتدي تيشرت محمد صلاح وكتبت معلقة :"ماعنديش أغلى من الصورة دي أبارك لك بيها، ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله".
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آخر أعمال الممثلة زينة مسلسل "كله بالحب"، وشارك فيه الممثلون أحمد صلاح حسني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، مصطفى درويش، ومن إخراج عصام عبد الحميد، تأليف محمد الشخيبي.
المصدر - الفن
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