فجر السعيد تفتح النار على راغدة شلهوب وتطالب بمنح الفرصة للمصريات.. والأخيرة ترد

ابو ظبي - احمد الجزار - شهدت الساعات الماضية تبادل منشورات بين الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وبين الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، حيث طالبت الأولى بضرورة احتضان الكفاءات من الفتيات المصريات بدلا من استيراد مذيعة لبنانية، وهو الأمر الذي وصفته شلهوب بأنه تصفية حسابات دون أي إيضاح.

وبدأت القصة بنشر فجر السعيد منشورًا عبر حسابها على “فيسبوك”، يضم صورة لراغدة شلهوب، وكتبت فيه: “مع كل الاحترام والتقدير لمهنية المذيعة راغدة شلهوب، وهي للأمانة مذيعة متميزة، لكن هل خلت مصر الدولة الكبرى التي صدرت مُذيعات لكل الدول العربية، أن تدرب وتعطي فرصة لمذيعة مصرية الهوى والهوية واللهجة، والروح، تمنحها الفرصة المتاحة للمذيعة اللبنانية لتنجيمها.

وتابعت فجر السعيد: آلاف المصريات يتخرجن من المعاهد الفنية سنويًا، إذا لم تلاقي الاحتضان والاهتمام، وتُتاح لهن فُرص تطوير قُدراتهن، سيضطر الإعلام المصري إلى استيراد راغدات، وليس راغدة وحدة.. وأكيد بلهجتها اللبنانية لن تضيف للإعلام المصري.

شلهوب ترد على فجر السعيد

وردت الإعلامية اللبنانية راغة شلهوب على ما كتبته فجر السعيد في حقها، وعلقت على البوست، وكتبت: “نمت وصحيت على هالبوست اللي قالب الدنيا، حمدا لله على محبة الناس وردودها.. يا أستاذة فجر السعيد تصفية الحسابات ليست على حساب كرامة الناس، قطع الأرزاق من قطع الأعناق”.

فجر السعيد ترد من جديد على رسالة راغدة شلهوب

ردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على رسالة شلهوب والتي وصفت فيها ما يحدث بتصفية حسابات، وكتبت فجر في رسالة مطولة عبر حسابها: ” أخت راغدة أي حسابات عندي أصفيها معاج، عرف ولف أنا وياج عشان أصفي حساباتي معاج، أولًا أنا لا أعرفك إلا من خلال الإعلام المصري، ولم أشاهدك قبلًا.

وتابعت فجر السعيد: لولا الإعلام المصري الذي يزخر بكفاءات تغطي عدد سكان لبنان، ما يعصر قلبي حقيقة، أن البلد التي تصدر لنا جميعًا الكفاءات باتت تستورد مذيعة من لبنان أو غير لبنان لا تعنيني، الدولة ولا الجنسية، مايعنيني إن كم ألف خريجة إعلام بمصر لديها الجمال والكفاءة والتميز، لم تنال الفرصة التي نالتها راغدة شلهوب.

وأضافت فجر السعيد: وكل ألف مذيعة مركونة على الرف لديها إمكانيات تنافس ألف من راغدة، تم ركنها على الرف والاستغناء عنها، واستيراد راغده بديلًا لها، سيدتي أنا لست بعداء معك، لإني لا أعرفك ولا أعرف من يعرفك، وتفاجأت باتصالك بزميلة لي كويتية مذيعة أيضًا تستنكرين ما كتبت.

واختتمت فجر السعيد: سيدتي أنا أكتب بناءًا على قناعاتي، وبهذا البوست تحديدًا، كتبت بسبب غيرتي على معشوقتي مصر ومبدعيها، الذين من خلالهم تعلمنا الإعلام، وبتعليمهم لنا صرنا مبعدين ولولاهم ماكنا، ورأيت بعيني كم المذيعين والمذيعات الرائعين المركونين على الرف، وهم أحق منك ومن غيرك بالمساحة التي تحصلي عليها من الإعلام المصري.