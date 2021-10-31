ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت نشوى مصطفى، عن تعرض ابنتها للتحرش صباح اليوم، خلال سيرها على أحد الكباري.
ونشرت نشوى، عبر صفحتها الشخصية على الفيس بوك، صورة للسيارة، وكتبت عليها: «النهاردة بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي وفضلوا يزنقوا عليها، واترهبت وهي سايقة على كوبري ناحية الهرم المنصورية، وكلمتني وهي مفزوعة قلت لها حاولي تصوريهم وعملو لها إشارات سافلة زي ماهو في الصورة كده الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم».
وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها حول واقعة التحرش التي تعرضت لها ابنة الفنانة نشوى مصطفى، اليوم، في الهرم.
وكشفت التحريات الأولية، التي جرت تحت إشراف اللواء علاء فتحي، أن ابنة الفنانة نشوي مصطفي، تعرضت لتحرش بألفاظ وإشارات خادشة للحياء العام، وجار ملاحقة المتهمين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشوى مصطفى: “بنتي تعرضت للتحرش.. وكانت هتقع من على الكوبري”.. والمباحث تكثف التحريات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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