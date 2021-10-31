نشوى مصطفى: “بنتي تعرضت للتحرش.. وكانت هتقع من على الكوبري”.. والمباحث تكثف التحريات

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت نشوى مصطفى، عن تعرض ابنتها للتحرش صباح اليوم، خلال سيرها على أحد الكباري.

ونشرت نشوى، عبر صفحتها الشخصية على الفيس بوك، صورة للسيارة، وكتبت عليها: «النهاردة بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي وفضلوا يزنقوا عليها، واترهبت وهي سايقة على كوبري ناحية الهرم المنصورية، وكلمتني وهي مفزوعة قلت لها حاولي تصوريهم وعملو لها إشارات سافلة زي ماهو في الصورة كده الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم».

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها حول واقعة التحرش التي تعرضت لها ابنة الفنانة نشوى مصطفى، اليوم، في الهرم.

وكشفت التحريات الأولية، التي جرت تحت إشراف اللواء علاء فتحي، أن ابنة الفنانة نشوي مصطفي، تعرضت لتحرش بألفاظ وإشارات خادشة للحياء العام، وجار ملاحقة المتهمين.