بعد إعلان عدد من الفنانات التبرع بأعضائهن بعد الوفاة.. الشيخ أحمد كريمة: “تشويه وتمثيل بالجثة”

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإسلام لا ينافي ولا يجافي ولا يعارض العلم النافع.

وتساءل “كريمة” في حواره لبرنامج “مساحة حرة” المذاع على فضائية “الحدث اليوم”: “هل تحقق شروط الوفاة الشرعية في المتوفى حتى يتم نقل أعضائه إلى آخر حي”.

وأضاف “لان الميت إكلينيكيا في حكم الشرع إنسان مازال على قيد الحياة ولم يفارقها لذلك لا تورث تركته ولا تعتد أو تتزوج زوجته حتى ولو اجمع علماء الطب على استحالة رجوعه للحياة مرة أخرى حتى تنطبق عليه شروط الوفاة الشرعية”.

وأضاف:”لو الإنسان اللي مات وهينقلوا منه القرنية هل هو باعها أو أوصى أو ستنزع منه قصرا طيب لما تنزع منه ده تشويه يعني إنسان سيقدم على ربه وهو عنده تشويه معين أيًا كان التشويه وهذا يعد تمثيل بالجسد”.

وكشف عدد من الفنانات عن رغبتهن بالتبرع بأعضائهن عقب وفاتهن بينهن إلهام شاهين، ورانيا يوسف.

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