فنانة مصرية شهيرة رفض رشدي أباظة تقبيل فمها في مشهد ساخن .. فسقطت مغشية عليها من هول الصدمة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - صديقتي أنتِ تعلمين أهمية القبلة في فيلم عاطفي، وأنا أرجوك أن تأخذي هذا - وقدمت لها معجون الأسنان والفرشاة - وتنظفي أسنانك"، كنت تلك كلمات دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة لإحدى الفنانات اللائي شاركهن في بطولات أفلام.
ويحكي رشدي أباظة، خلال حوار له مع مجلة "الشبكة": "في مرة كنت أمثل فيلمًا مع بطلة لا تعتني بأسنانها، لاحظت هذا على أيام وأصبحت منه على يقين، وفي يوم القبلة اشتريت معجون أسنان وفرشاة، وما إن دخلت إلى الأستوديو حتى صحت بالبطلة أن تلحقني إلى الحديقة التابعة للأستوديو". ويضيف: "أخذتها بعيدًا عن أعين الناس حتى لا أتسبب في حرج لها، وهمست لها قائلًا: يا صديقتي أنتِ تعلمين أهمية القبلة في فيلم عاطفي، وأنا أرجوك أن تأخذي هذا - وقدمت لها معجون الأسنان والفرشاة - وتنظفي أسنانك".
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ويكمل أباظة: "لم أستطع أن ألحقها وهي تسقط مغشيًا عليها، الغضب مني جعلها تسقط مغشيًا عليها، وفقدنا يوم عمل، ولما عرف المخرج بالقصة انضم لصفي وطلب منها أن تنظف أسنانها، لذا فإن القبلة السينمائية تكون في بعض الأحيان عقوبة وليست ميزة".
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