بصدر عاري تماما .. لن تصدق من هي صاحبة أجرأ إطلالة التي «قلبت» السوشيال ميديا في مهرجان أوسكار العرب | شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية، صورًا من حفل مهرجان أوسكار العرب، الذي أقيم قبل أيام قليلة .

ولفت انتباه رواد السوشيال ميديا، صورة لامرأة ترتدي فستان جرىء أظهر جميع مفاتنها بشكل مبالغ فيه، متسائلين عن هوية تلك المرأة.

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وتبين أن هذه الصور لمقدمة البرامج التونسية الأصل والفنانة مريم الدباغ ، والتي خطفت جميع الأنظار بإطلالتها الجريئة في الحفل.

وجاءت أزمة الفستان في منطقة الصدر المكشوفة، فهذا التصميم لا يناسب قوامها، كما أن الفستان لم يكن مبطن، فكان مصنوع بخامة تول شفافة مطرزة بالخرز.

ومريم الدباغ هي ممثلة تونسية، عرفت طريق الشهرة عن طريق اهتمامها بمجال الأزياء وعالم الموضة، وعملت كمذيعة لفترة طويلة من الوقت.

وشاركت الدباغ عام 2018 في المسلسل الكوميدي التونسي “سبع وصايا”، وظهرت في دور عميلة بمسلسل الجاسوس التي قامت ببطولته دارين حداد مع لطفي العبدلي.

نقلا عن لايف نيوز