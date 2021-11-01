جلسات الكيماوي.. سبب تدهور الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى ودخولها العناية المركزة

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الإعلامية أسماء مصطفى، قلق محبيها بعد الكشف عن تدهور حالتها الصحية في معركتها مع السرطان.

وكشفت مصادر مقربة من الإعلامية أسماء مصطفى، أن الحالة الصحية تدهورت بسبب خضوعها لجلسات كيماوي، ودخلت بعدها في حالة متردية صحيا، متمنية الشفاء العاجل لها، كما كشف أنها ما زالت محجوزة بالعناية المركزة.

وكشف مسؤولو الصفحة الرسمية للإعلامية أسماء مصطفى، مساء أمس، تدهور حالتها الصحية من خلال منشور جاء فيه: أسماء ما زالت في المستشفى فى وضع حرج وحالة غير مستقرة، وطالب من الجمهور الدعاء بالشفاء لها، كاتبًا: فضلا منكم الدعاء فضلا الدعاء اللهم انت وحدك الشافى المعافى لا شفاء إلا شفاؤك.

في وقت سابق، قبل نحو أسبوعين، وأعلن مسؤول صفحتها الرسمية دخولها في وعكة صحية كاتبًا: الأدمن بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على أثرها للمستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة.

وتعاني الإعلامية أسماء مصطفى من مرض السرطان، وهو ما تسبب في ابتعادها عن الناس أشهر عديدة، وسبق أن كشفت أنها خضعت لعملية جراحية لكنها لم تتخلص من إزالة الورم بشكل كُلي، مطالبةً كل محبيها بالاستمرار في الدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تعود لهم في أقرب وقت.

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