وفاء مكي تكشف حقيقة ارتدائها الحجاب ثم خلعه وترد على حبسها في قضية مخلة بالشرف (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة وفاء مكي حقيقة ارتدائها الحجاب ثم التخلي عنها بعد انتشار صور لها بالحجاب بعد خروجها من السجن.

وخلال استضافتها في برنامج “نص الكلام”، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار، كانت لوفاء مكي هذه التصريحات:

– عمري ما ارتديت الحجاب، كان مستضيفني في برنامج ديني، وقال مينفعش نطلع بشعرنا

– مشعرتش بالخجل من دوري في فيلم “لحم رخيص” ومطلعتش عريانة. كنت لابسة قميص وروب، والمفروض نناقش قضية من قضايا المجتمع المصري ونسلط الضوء عليها

– اقتنعت بإني ألبس بدلة رقص مع المخرج عاطف الطيب لإن الدور كان رقاصة، وكنت حاسة إني في إيد أمينة مع أحمد زكي وعاطف الطيب، وعملت بدلة رقص على حسابي

-مش عايزة أتكلم في موضوع السجن، حاجة فاتت وانتهت من حاجة وعشرين سنة، حنفضل نعيد ونزيد

– تجربتي تفيد غيري أو متفيدش غيري كل واحد أدرى بنفسه، أنا حعلم الناس؟

– في واحدة بتطلع على السوشيال ميديا، وتقول حنتكلم عن وفاء مكي عايشة ولّا ميتة عشان تعمل تريند، محجبة وتافهة

– أنا دلوقت اختلفت عن الأول، مبردش وبشتري دماغي

– ابني بيدخل على يوتيوب وبيعرف، أنها مش قضية مخلة بالشرف، وبقول له متثقش في الكلام ده

– لو كنت مشيت على منهجي دلوقتي زمان كانت حاجات كتيرة إتغيرت في حياتي

– ربما ربنا عمل كده لحكمة يعلمها، أنقذني من حاجة تانية

– الإنسان مسير مش مخير ولا يخطو إلا بإذن الله

– دخلت السجن عشان تعذيب الخادمات؟ حد شافني وأنا بعذبها؟ “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”