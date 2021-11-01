ظهرت عارية .. أجرأ فنانة في تاريخ السينما المصرية تزوجت 20 مرة واصيبت بالجنون في آخر أيامها ؟ فمن تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة منى إبراهيم، واحدة من الفنانات اللاتي أثرن الجدل الكبير؛ بسبب جرأة أعمالها خاصة في الأفلام التي صورت في لبنان، حيث ولدت في 8 مايو عام 1945، ومثلت في العديد من الأفلام اللبنانية والمصرية.

اسمها الحقيقي إقبال إبراهيم السيد البدوي، ولدت في مدينة طنطا يوم 8 مايو عام 1945، تعود أصولها إلى تركيا، لديها أربعة شقيقات، انتقلت برفقة عائلتها إلى القاهرة لتبدأ رحلتها مع عالم الرقص الشرقي، اختارت الفنانة تحية كاريوكا اسمها الفني لتصبح "منى إبراهيم".

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كتب عنها أحد النقاد أنها تفوقت على ناهد يسري.. وأنها أجرأ ممثلة في تاريخ السينما المصرية وذلك حين ظهرت عارية تمامًا مع فريد شوقي وتسببت في أزمة.

قدمت ما يقرب من 22 فيلماً أبرزها فيلم "حنفي الأبهة" و"الغاضبون" و"الخادم" و"الغني والفقير" و"رمضان فوق البركان" و"جزيرة النساء" و"الأستاذ أيوب" و"يوم الأحد الدامي" و"الجائزة الكبرى" و"العمالقة" و"الغفران" و"عودة حميدو" و"الرجل المناسب" و"العتبة جزاز".

و تزوجت الفنانة منى إبراهيم عشرون مرة من رجال أعمال ومشاهير لبنانيين ومصريين وأغلب تلك الزيجات كانت سراً ولم تنجب إطلاقاً، كما تم تداول أنباء عبر مواقع التواصل تفيد بأنها إصيبت بالجنون في آخر أيام حياتها وتم إيداعها في النهاية داخل مستشفى الأمراض العقلية. من أشهر أفلامها فيلم “الأستاذ أيوب” عام 1975 مع محمد عوض وفريد شوقي وصفية العمري وقد اثار الفيلم جدلا كبير حيث ظهرت فيه عارية تماما للتفوق بذلك على ناهد يسري في فيلم سيدة الأقمار السوداء.

وانضمت بعده منى إبراهيم إلى الفنانة ناهد يسري بطلة فيلم سيدة الأقمار السوداء ضمن قائمة الفنانات الأجرأ في تاريخ السينما المصرية.

وقد حذفت الرقابة المشهد الذي ظهرت فيه عارية تماما ومنع الفيلم نهائيا من العرض لكنه عاد للانتشار مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي.

عادت منى إبراهيم لتقديم أدوار بعيدة عن الإغراء بعد تقدمها في العمر، وذلك في نهاية الثمانينات، عندما شاركت في فيلم "حدث في بيت القاضي"، وقدمت دورًا قريبًا من الشر؛ لكنها تميزت فيه وكان المسلسل بطولة، محمد عوض وشكري سرحان وكريمة مختار وصلاح قابيل وأنتج عام 1989.