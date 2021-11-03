حلا شيحة ترافق سهير البابلي في العناية المركزة وتقرأ لها القراَن

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة القديرة سهير البابلي، أن حلا شيحة لم تفارق والدتها وتجلس تحت قدمها في العناية المركزة، وذلك في مداخلة هاتفية لها مع بسمة وهبة في برنامجها “90 دقيقة”.

وقالت الناقوري: “حلا شيحة مش سايبة أمي وبتقعد معاها في الرعاية تحت رجليها، وتقرا لها القرآن، زوجها معز مسعود معانا أيضا، وحلا حبيبة ماما من زمان، وكمان الدكتور أشرف زكي ويسرا وإسعاد يونس سألوا عليها”.

ودخلت الناقوري في نوبة بكاء على الهواء، بعد تدهور الحالة الصحية للفنانة، وقالت «والدتي في حاجة إلى الدعاء، بحبك أوي يا ماما وأرجوكِ قومي عشان تبقي معايا ومع ولادي، قومي من فضلك»، موضحة أن والدتها زرعت فصي كبد منذ 8 سنوات، وتستخدم أدوية كثيرة، وهو ما يضعف مناعتها، «أمي قوية، وتتجاوز مشكلاتها الصحية».

وتابعت، أن هذا العام شهد تدهورا كبيرًا في حالتها الصحية، من ضمنها ضعف دقات القلب ومياه على الرئة، بسبب تعرضها لهبوط سكري، “بينيموها على طول عشان دقات القلب متزيدش والكلى تتظبط، حالتها حرجة جدا، وموجودة على خراطيم ومش بتعرف تتكلم ونايمة على طول، وحالتها حرجة”.

وأشارت ابنة الفنانة القديرة سهير البابلي، إلى أن والدتها تمتلك شيئا من الوعي، لكنها تعرضت لجلطتين، ومع قلة المناعة وكثرة المشكلات الصحية، ساءت حالتها، كما ذكرت أن والدتها ترقد في المستشفى منذ شهر ونصف، لكن حالتها مستمرة في التدهور «بقالنا شهر ونصف في المستشفى، وده اللي تاعبني، وبيقولوا في المسشتفى إن حالتها تتطور ساعة بساعة، ونزلت أخبار صحتها عشان الجمهور يدعي”.

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