ابو ظبي - احمد الجزار - حسمت شركة سينرجي الأعمال الدرامية التي ستخوض بها السباق الرمضاني 2022.
وقد استقرت الشركة على ثلاثة أعمال فقط بناءً على الخطة الجديدة التي وضعتها الشركة المتحدة بالا تزيد حصة أي شركة إنتاج عن ثلاثة أعمال في رمضان، بعد أن سيطرت سينرجي على الإنتاج الدرامي خلال السنوات الأخيرة.
واختارت سينرجي ثلاثة أعمال متنوعة بين الاجتماعي والكوميدي والبوليسي.
ويأتي في صدارة هذه العمال الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، الذي يكمل سلسلة الكشف عن حقائق الفترة التي عاشتها مصر عقب ثورة يناير 2011.
ويعد العمل هو الأضخم هذا العام سواء على مستوى الميزانية أو النجوم، حيث سيشارك في بطولته 4 نجوم دفعة واحدة في تجربة هي الأولى من نوعها، وهم “أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وياسر جلال”.
ومن المقرر أن يقدم ياسر جلال شخصية الرئيس السيسي، حيث يركز العمل على فترة حكم الاخوان والتي أعقبت ثورة 30 يونيو.
أما المسلسل الثاني فهو الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” بطولة أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد وهشام إسماعيل.
أما المسلسل الثالث والأخير فهو مسلسل “سيرة البيت”، الذي سيجمع بين فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر أن تدور أحداثه في إطار اجتماعي عن صعيد مصر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بينها “الاختيار 3″ و”الكبير 6”.. 3 أعمال فقط يخوض بها تامر مرسي السباق الرمضاني المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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