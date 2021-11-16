التركي بوراك أوزجيفيت يواجه عقوبة السجن 4 سنوات لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - يواجه الفنان التركي بوراك أوزجيفيت عقوبة الحبس لمدة 4 سنوات، بعد اتهامه بإهانة بعض العمال في مسلسله “قيامة عثمان”.

تعود الواقعة لديسمبر الماضي، حيث اتهم 4 عاملين في مسلسل “قيامة عثمان” بوراك أوزجيفيت بإهانتهم وتوجيه بعض الشتائم لهم في كواليس التصوير.

وذكر العمّال الأربعة أنّ بوراك خرج من خيمته خلال فترة الاستراحة وشتمهم، ثمّ عاد إلى خيمته وبعد وقت قصير عاد وخرج ووبّخهم مجدّداً وأهانهم.

ورغم أنّ بوراك نفى التهم خلال لقاء صحفي، موضحاً أنّ تربيته لا تسمح له باستخدام الشتائم المذكورة في الادّعاء، مشيراً إلى أنّ العاملين لديهم مشاكل مع المنتج وأرادوا أن يحصّلوا حقوقهم منه عن طريق زجّ اسمه في القضية، مؤكّداً أنّ القضية أُغلقت وتمّت مراضاة العاملين، إلّا أنّ القضية لم تنتهِ كما صرّح.

فقد ذكرت الصحف التركية أنّ النجم الوسيم قد يواجه عقوبة السجن لمدّة 4 سنوات وشهر واحد، بسبب شتم وإهانة أربعة من العاملين في موقع تصوير مسلسل “المؤسّس عثمان”، مضيفة أنّ الشهود أدلوا بإفاداتهم في المحكمة وأكّدوا الادّعاء الموجّه ضدّه.

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كما ذكرت الصحف أنّ المدعي العام جهّز لائحة اتّهام أكّدت وجود شبهات كافية ضدّ بوراك، وطلب سجنه لمدة تصل إلى 4 سنوات وشهر واحد، وسيمثل بوراك أمام القاضي خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيما نشرت شركة الإنتاج بيانا أكدت دعمها لبوراك أوزجيفيت وأنه نجم خلوق ولا يمكن أن يصدر منه شيء كهذا.

ومن جانبه يتجاهل بوراك أوزجيفيت كل الأخبار وينشر صور له مع زوجته وابنهما ولا يتحدث عن الأمر.

ومسلسل “قيامة عثمان” من بطولة بوراك أوزجيفيت، وعائشة جول جوناي، إيمره باسالاك.

وبوراك أوزجيفيت اشتهر عربيا باسم “بالي بيك” من مسلسل “حريم السلطان” ومتزوج من الفنان التركية فهرية أفجين، واحتفلا بزواجهما في يونيو 2017 في حفل أقيم بقصر مُطل على مضيق البوسفور وحضره 500 شخص من الأهل والأصدقاء المقربين.

بدأت قصة حب بوراك وفهرية خلال تصوير مسلسل “طائر النمنمة” أو كما تم دبلجته عربيا باسم “طائر الحب” وانتقلت قصة الحب من الشاشات إلى الواقع.