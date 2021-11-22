الرياض - محمد الاطلسي - صدمت الممثلة التركية هاندا ارتشيل بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي " جمهورها على السوشيال ميديا باعترافات خطيرة.

حيث اعترفت أرتشيل أنها مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من ثلاث مرات مع بطل فيلم عيون باكية ( فيلم تركي).

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

هاندا ارتشيل نجمة مسلسل انت اطرق بابي تدلي باعترافات نارية .. مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من 3 مرات مع بطل هذا الفلم | تفاصيل صادمة

لا تستهين فيها : ظهور هذه العلامة على الفم مؤشر خطير على نقص حاد في فيتامين B12 .. اكتشفها الآن ؟

مفعولها اذهل الأطباء .. هذه الفاكهة اللذيذة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل خيالي؟

معجزة ربانية : قشور البصل لن ترميها بعد اليوم وإنما ستضعها حول بطنك للحصول على هذه النتائج المذهلة ؟

عروس حسناء تخون زوجها في ليلة الدخلة مع ابن عمها : جوزي كان سكران .. ( تفاصيل مثيرة )

شكت في سلوك زوجها فأخذت هاتفه وعندما فتحت الواتساب كانت الصدمة التي غيرت حياتهما للأبد؟

ذكرت في القرآن .. هذه الفاكهة تخلصك من الكرش للأبد بطريقة غير متوقعة ( تعرف عليها )

معلومات لا تعرفها : أجمل فنانة في مصر تم قتلها بعد اغتصابها بطريقة وحشية .. والسبب صادم !

عشقها أحمد زكي بجنون واحبها عبدالحليم حافظ وتزوجت 5 مرات دون ان ترتدي فستان زفاف ..فمن تكون؟

للمتزوجين فقط .. أسرار وأهم الطرق الطبيعية لإطالة فترة الجماع .. تعرف عليها ؟

تناوله قبل النوم .. فوائد غير متوقعة للقرنفل وكوب ماء دافئ سيفعل المعجزات داخل جسمك ويغنيك عن كل الأدوية

وداعا للأرق .. عشبة جبارة متوفرة لها مفعول السحر تخفض نسبة سكر الدم وتقضي بشكل مذهل على الأرق واشياء اخرى

اذا كنت تشعر بالنعاس نهارًا لا علاقة له بقلة النوم وإنما علامة على مرض قاتل .. تعرف عليه ؟

فنانة فائقة الجمال تتعرض للإغتصاب تحت تهديد السلاح حتى انهارت وخارت قواها .. والمفاجأة الصادمة في الفاعل ! .. شاهد من تكون !

عند الفجر وفي الساعات الأولى من الصباح .. علامة خطيرة تشير لارتفاع شديد في نسبة السكر في الدم | تعرف عليها؟

هذه الفنانة الشهيرة فائقة الجمال وفاحشة الثراء عاشرت 12 رجلاً .. وشريط جنسي مسرب دمر حياتها تماما .. فمن تكون ؟

عجز عن فعلها .. عريس يستعين بوالدته بمنتصف الليل ليفض «غشاء بكارة» زوجته .. والمفاجأة في رد العروس ؟

اذا استيقظت من نومك ووجدت « لعاب » على وسادتك فانت مصاب بهذا المرض .. إليك العلاج الصحيح ؟

أسرع وأقوى 4 طرق لتخسيس البطن والتخلص من الكرش نهائيا في أسبوع واحد فقط ( تعرف عليها )

أذهلت الأطباء .. فاكهة لذيذة تخفض نسبة السكر في الدم وأخرى تخفض الضغط بطريقة مدهشة | تعرف عليها

لقلة صبره وخبرته عريس يفقد أغلى ما يملك في ليلة الدخلة والتقرير الطبي يقول كلمته .. ولكن بعد فوات الأوان ؟

مشروب ساخن شهير لا يخلو منه اي منزل سلاح فتاك لإنقاص الوزن والكوليسترول والتخلص من الكرش والقضاء على التهاب المفاصل (تعرف عليه)

تحذير خطير .. إبتعد عن هذه الأشياء فورا وقت نومك .. تسرق ماء عينيك وانت لا تشعر وقد تستيقظ يوما وانت لاترى امامك !

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وقالت بأنها تعرت بالكامل خلال أدائها لدورها في الفيلم مشيرة إلى أن ضرورة العمل تطلبت ذلك وأنها ليست نادمة على مشاركتها في فيلم عيون باكية.

واعتبرت الممثلة التركية والذي بلغ عدد متابعيها على انستقرام، أكثر من 2 مليون ونصف شخص، أن الرسالة التي يقدمها الفيلم أهم من كل شيء.

وهانده ارتشيل من مواليد عام 1993، في محافظة باليق أسير التركية، تخرجت من جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، بدأت حياتها الفنية عام 2014، من خلال مسلسل "الجامعة المجنونة".

أما شهرتها الحقيقية حصلت عليها من خلال تجسيدها دور "سيلين" في مسلسل "بنات الشمس" عام 2015.

يذكر أن هاندا راشيل نجمة احتلت المرتبة الأولى في تركيا وشغلت الصحافة العالمية بجمالها وشغلت أيضاً الصحافة التركية بحكاياها العاطفية خصوصاً بعد انفصالها عن حبيبها المغني التركي مراد دالكيليتش بسبب قبلة ساخنة مع الممثل كرم بورسين الذي يشاركها بطولة مسلسل انت اطرق بابي.