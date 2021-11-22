تعرف على تفاصيل المشاركة في جنازة الفنانة سهير البابلي

ابو ظبي - احمد الجزار - تقام اليوم الاثنين مراسم تشييع جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي، حيث ستقام صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الظهر، ثم ينتقل الجثمان إلى المدافن بنفس المدينة.

وقامت الأسرة بنشر خرائط لأماكن الصلاة الدفن لمن يريد المشاركة في تشييع جنازة الفنانة الراحلة، وهي كالتالي:

موقع الصلاة: مسجد الشرطة – الشيخ زايد.

https://goo.gl/maps/woXmquJj7FBGuRMg9

موقع المقابر: مقابر طريق الواحات – ٦ أكتوبر.

https://maps.app.goo.gl/tgKEHdtyXUnXWxKQ9

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وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى مساء أمس الأحد، بعد فترة قضتها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات إثر معاناتها من مضاعفات غيبوبة سكر أصيبت بها منذ أكثر من شهر.

وكان الدكتور رضا طعيمة أكد فى تصريحات قبل أيام قليلة أن الفنانة الكبيرة سهير البابلى بدأت تتحرك قليلاً وتفتح عينيها عندما كان هو وابنتها نيفين يقرآن القرآن إلى جوارها .

وتابع زوج ابنة الفنانة الكبيرة قائلاً، “رددنا بعدها بردة البوصيرى فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ففتحت عينيها للحظات ونظرت لنا وابتسمت، حتى إن الممرضات تعجبن ووقفن معنا يرددن “مولايا صلى وسلم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم”.

وأوضح زوج ابنة الفنانة سهير البابلى أنها كانت تحب بردة البوصيرى ودائما ترددها فى مجالس المديح النبوى التى اعتادت الأسرة أن تنظمها مع بعض أصدقائها من حفظة القرآن وتفرح كثيرا عند ترديدها بصوتها الجميل .

وكشفت أسرة الفنانة القديرة سهير البابلي، أنه قد تقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة اليوم الاثنين بعد الصلاة على الجثمان بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد صلاة الظهر.

ومن المقرر أن تجري عمليات الغسل صباح اليوم، وينتقل بعدها الجثمان إلى المسجد.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بإحدى المستشفيات ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها. أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا».

وبعدها أعلنت نيفين الناقورى الابنة الوحيدة لملكة البهجة سهير البابلى عن احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.

توفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر ناهز 84 عاما.

عانت الفنانة الراحلة من أزمة صحية استدعت نقلها إلى العناية المركزة خلال الأسابيع الماضية، فيما دخلت في غيبوبة بأيامها الأخير، وتوقفت معظم أجهزة جسمها.

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