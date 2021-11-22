الرياض - محمد الاطلسي - فاتنة التسعينات كما كان يطلق عليها، تعتبر واحدة من أكثر الفنانات المصريات اللاتي تركن بصمة واضحة في جميع الأعمال التي شاركت فيها.

حازت على حب و إعجاب الكثير من متابعيها حيث كانوا يتابعونها بشغف أعمالها. وهي أيضا شخصية مثيرة للجدل وتلاحقها الشائعات دائمة مثيرة في غيابها وحضورها. ورغم أن سنوات اعتزالها للتمثيل اقتربت من ربع قرن تقريبا، إلا أن الجمهور مازال يهتم بقراءة كل ما يكتب عنها، ويبحث عن أحدث ظهور لها، شاركت في بطولة عدة مسلسلات تليفزيونية ومسرحيات، حققت نجائا كبيرا وقت عرضها وكانت شاهدة على ميلاد نجمة تزداد بريقا في كل عمل. إنها الفنانة جيهان نصر.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

يعادل الفياجرا : فوائد غير متوقعة عند خلط الكاجو مع العسل لحياة سعيدة وطويلة لكلا الزوجين ( طريقة التحضير )

من هي الفنانة المصرية التي تركت التمثيل وتزوجت مقابل مهر بلغ 18 مليون دولار وقصر فاخر في لندن ( تفاصيل مثيرة )

تحذير هام إلى كل الأسر : وفاة عائلة بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة .. توقفوا عنها فورا؟

معجزة ربانية : 12 نوعاً من الأطعمة تمنع السكتة الدماغية وتكافح أمراض القلب والسكري وتحافظ على الجهاز العصبي؟

ذبحت زوجها بلا رحمة .. وقبل يلفظ أنفاسه الأخيرة أخبرها بالسر الذي جعلها تنتحر على الفور ؟

ليس الجزر .. هذا المشروب الشهير يساعد على تقوية النظر وتحسين الرؤية بطريقة مذهلة - تعرف عليه؟

هاندا ارتشيل نجمة مسلسل انت اطرق بابي تدلي باعترافات نارية .. مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من 3 مرات مع بطل هذا الفلم | تفاصيل صادمة

لا تستهين فيها : ظهور هذه العلامة على الفم مؤشر خطير على نقص حاد في فيتامين B12 .. اكتشفها الآن ؟

مفعولها اذهل الأطباء .. هذه الفاكهة اللذيذة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل خيالي؟

معجزة ربانية : قشور البصل لن ترميها بعد اليوم وإنما ستضعها حول بطنك للحصول على هذه النتائج المذهلة ؟

عروس حسناء تخون زوجها في ليلة الدخلة مع ابن عمها : جوزي كان سكران .. ( تفاصيل مثيرة )

شكت في سلوك زوجها فأخذت هاتفه وعندما فتحت الواتساب كانت الصدمة التي غيرت حياتهما للأبد؟

ذكرت في القرآن .. هذه الفاكهة تخلصك من الكرش للأبد بطريقة غير متوقعة ( تعرف عليها )

معلومات لا تعرفها : أجمل فنانة في مصر تم قتلها بعد اغتصابها بطريقة وحشية .. والسبب صادم !

عشقها أحمد زكي بجنون واحبها عبدالحليم حافظ وتزوجت 5 مرات دون ان ترتدي فستان زفاف ..فمن تكون؟

للمتزوجين فقط .. أسرار وأهم الطرق الطبيعية لإطالة فترة الجماع .. تعرف عليها ؟

تناوله قبل النوم .. فوائد غير متوقعة للقرنفل وكوب ماء دافئ سيفعل المعجزات داخل جسمك ويغنيك عن كل الأدوية

وداعا للأرق .. عشبة جبارة متوفرة لها مفعول السحر تخفض نسبة سكر الدم وتقضي بشكل مذهل على الأرق واشياء اخرى

اذا كنت تشعر بالنعاس نهارًا لا علاقة له بقلة النوم وإنما علامة على مرض قاتل .. تعرف عليه ؟

فنانة فائقة الجمال تتعرض للإغتصاب تحت تهديد السلاح حتى انهارت وخارت قواها .. والمفاجأة الصادمة في الفاعل ! .. شاهد من تكون !

عند الفجر وفي الساعات الأولى من الصباح .. علامة خطيرة تشير لارتفاع شديد في نسبة السكر في الدم | تعرف عليها؟

هذه الفنانة الشهيرة فائقة الجمال وفاحشة الثراء عاشرت 12 رجلاً .. وشريط جنسي مسرب دمر حياتها تماما .. فمن تكون ؟

عجز عن فعلها .. عريس يستعين بوالدته بمنتصف الليل ليفض «غشاء بكارة» زوجته .. والمفاجأة في رد العروس ؟

اذا استيقظت من نومك ووجدت « لعاب » على وسادتك فانت مصاب بهذا المرض .. إليك العلاج الصحيح ؟

أسرع وأقوى 4 طرق لتخسيس البطن والتخلص من الكرش نهائيا في أسبوع واحد فقط ( تعرف عليها )

أذهلت الأطباء .. فاكهة لذيذة تخفض نسبة السكر في الدم وأخرى تخفض الضغط بطريقة مدهشة | تعرف عليها

لقلة صبره وخبرته عريس يفقد أغلى ما يملك في ليلة الدخلة والتقرير الطبي يقول كلمته .. ولكن بعد فوات الأوان ؟

مشروب ساخن شهير لا يخلو منه اي منزل سلاح فتاك لإنقاص الوزن والكوليسترول والتخلص من الكرش والقضاء على التهاب المفاصل (تعرف عليه)

تحذير خطير .. إبتعد عن هذه الأشياء فورا وقت نومك .. تسرق ماء عينيك وانت لا تشعر وقد تستيقظ يوما وانت لاترى امامك !

لمحة عامة عن جيهان نصر

هي جيهان نصر عيسي محمد الشهيرة بالاسم الفني جيهان نصر، ولدت في الحادي عشر من شهر مايو عام 1972، حصلت علي بكالوريوس رياض الأطفال، ومنذ طفولتها كان لها مواهب عديدة تدفعها نحو عالم الفن والشهرة. فقد كانت تحب الغناء والرقص والإستعراض وتقليد أهلها، وهو ما ترجمته إلى حقيقة بمجرد تخرجها، حيث بدأت كموديل في مجال الإعلانات الأشهر السلع التجارية، وبمجرد ظهورها علي الشاشة في فترة التسعينات نالت قبولا واسعا من قبل العاملين في الوسط الفني والجمهور تنبأ لها الكثيرون بأن تكون خليفة النجمة شريهان لما تملكه من قدرات فنية متنوعة وجمال وجاذبية أهلاها لأن تخترق المجال الفني بلسهولة. كما كانت تعشق في طفولتها الرسم والإمساك بالفرشاة, وتجسيد بعض المناظر الطبيعية, وكانت تحلم أن تكون مهندسة ديكور وفنانة تشكيلية, وبالفعل ذهبت إلى مبنى التليفزيون لتعرض لوحاتها في برنامج أطفال, لكن التقطتها أعين مساعد مخرج, فأسند إليها بطولة برنامج للأطفال وهي الفترة التي سبقت دخولها الإعلانات.

سمير غانم الذي انطلقت بسببه أول شائعة

كانت أول الشائعات التي لاحقت جيهان نصر بسبب اختيار سمير غانم وترشيحه لجبهان لتحل محل زوجته دلال في بطولة مسرحية “أنا والنظام وهواك” بسبب اعتذار دلال وقتهاء حيث قيل أن الفنانة دلال عبدالعزيز حضرت للمسرح ودخلت في مشاجرة عنيفة جداً مع جيهان نصر بسبب علمها بزواجها من سمير غانم, وأن العاملين بالمسرح شهدوا الواقعة وفضوا المشاجرة, وقيل أن جيهان احتلت جزءاً كبيراً من قلب وعقل الفنان سمير غانم بسبب ذكائتها وجمالها وموهبتها وطاعتها وهو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك.

وقد تحدثت جيهان عن كواليس المسرحية فقالت: “وافقت على المشاركة في مسرحية “أنا والنظام وهواك”. كبديلة للفنانة دلال عبدالعزيز. وفي 10 أيام حفظت الاستعراضات التي كانت تؤديها لأول مرة”, وقالت أيضاً “كنت في موقف لا أحسد عليه, كان نفسي أقف على المسرح وأعمل استعراضات, فوافقت على المسرحية, وحفظت خمسة استعراضات ومكنتش عملت استعراضات قبل كده, كنت عايزة المسرحية وقلت أتحدى نفسى”.

المعجب الذى أحبها حتى الهوؤس

ذات مرة تعرضت جيهان نصر لموقف غريب أثناء تمثيلها لإحدى العروض المسرحية, حيث حاول شخص مجهول أن يعبر عن حبه لها لدرجة أنه رغب في قتلهاء وهددها أكثر من مرة بذلك, ففي أحد الأيام فوجئت جيهان بأحد المعجبين يتصل بها تليفونيًاء ليعبر عن إعجابه بهاء وطلب الزواج منهاء ولم ينته الأمر عند هذا الحد, بل أرسل لها باقات ورد إلى منزلهاء وعندما لم يجد منها أي رد فعل, قرر أن يترك لها رسالة في المسرح التي كانت تعمل فيه؛ وأخبرها خلال هذه الرسالة أنه يريد الزواج منها وإلا سيقتلها وشعرت جيهان في ذلك الوقت بالخوف, وأبلغت رجال الأمن؛ ليقبضوا عليه في الكواليس. وكانت المفاجأة عند إلقاء القبض على هذا العاشق, حيث اكتشفوا أنه مجرد طالب في الثانوية العامة. يبلغ من العمر 16 عامًاء وشعرت وقتها جيهان بالذنب؛ لضياع مستقبل هذا الشاب إذا لم تتنازل عن بلاغهاء وبالفعل تنازلت عنه وحاولت أن تكون صديقة له, ولكنه رفض لحبه الشديد لهاء وقال بأنه لا يراها كصديقة على الإطلاق.

سعود الشربتلى الذى عزلها عن الجمهور

خلال عرض مسرحية “المحظوظ” لجيهان نصر وسمير غانم في بيروت, شاهدها الملياردير السعودي سعود الشربتلي والذي يعتبر واحداً أنجح رجال الأعمال فى السعودية, كما أنه استطاع أن يحفر اسمه في الفن بموهبته في الشعر, التي أهلته للعمل مع ألمع نجوم الوطن العربي فيما بعد. وقد طلب لقائتها من خلال صديقه سمير غانم؛ حيث لعب الأخير دوراً مهماً في تقريب المسافات, وبالفعل تقدم لخطبتهاء. وفي نهاية عام 1997, توجت قصة الحب التي جمعت بين الثنائي بالزواج, فأرسل الشربتلي طائرة خاصة إلى القاهرة لإحضار أسرتها وعقد قرانهماء وأهداها خاتمًا قدره 100ألف دولار, ومهرًا قدره مليون دولار, ومؤخر صداق وصل لمليون ونصف دولار, بالإضافة إلى قصر في لندن في حين تشير بعض المصادر المهر بلغ 18 مليون دولار.

ولم يقتصر عطاء الشربتلي لهذا الحد, بل أرسل لوالديها وأشقائها حوالي 100ألف دولار, فقررت الفنانة ترك كل شئ وما حققته من نجاح وشهرة متمسكة به وبقصة الحّب التي جمعت بينهما. وقد كثرت الشائعات حول اشتراط الشربتلي على الفنانة حينما تقدم لها باعتزال الفن وارتداء الحجاب, ففضلت حياة الاستقرار والبعد عن الأضواء لتكون مع شريكها.