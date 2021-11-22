دعت لوالدتها وشكرت زوجها وهذا طلبها.. اَخر كلمات الإعلامية أسماء مصطفى قبل الرحيل

ابو ظبي - احمد الجزار - فارقت الإعلامية أسماء مصطفى الحياة منذ قليل بعد صراع طويل مع مرض السرطان الخبيث، حيث أعلن زوجها عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا، الخبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بالسرطان وزوجها: ظهري انكسر

وكتب زوج أسماء مصطفى: “انكسر ظهرى وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون”، كما أوضحت مصادر مقربة، أنه من المقرر أن تشيع جنازة الفقيدة عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة الشيخ زايد.

أسماء مصطفى تدعو لأمها وزوجها قبل وفاتها

وكانت آخر كلمات الإعلامية أسماء مصطفى عبر حسابها: “أمى ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلاءها فيه قبل ما اتجوز لانى كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسالني كنت اقولها عايزة اتجوز راجل بيحبنى بجد لنفسى”

وأضافت أسماء :“ كانت تدعى وتقولى ربنا يرزقك بالى يقدرك ويريح قلبك يكون ابن اصول عمرها ما اتمنت ليه عريس يجبيلى مثلا شبكة بكام ولا هسكن ولا حاجة خالص زى ما بيحصل ولا طلبت غير راحة بالى وحد يقدرنى ”.

وتابعت أسماء مصطفى:” وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا احنا الاثنين رزقنى براجل بجد بيحبنى لنفسى ولشخصى وبيقدرنى والمحنة والمرض خلونى افتكر دعوتها ..المرض الملعون ده دمرنى لكن هو شايفنى احلى ست فى الدنيا ولاقيته ضهرى وسندى فى دنيتى”.

آخر كلمات الإعلامية أسماء مصطفى قبل وفاتها

وكانت آخر كلمات كتبتها أسماء مصطفى قبل وفاتها حينما وجهت جزيل الشكر لأصدقائها بعدما قاموا بجمع مبلغ من التبرعات وقاموا بشراء جهاز حقن كيماوي ووضعوه باسمها فى مستشفى ٥٧357 لعلاج السرطان، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر “فيس بوك”.

وكتبت أسماء مصطفى: “النهاردة بجد جاتلى أغلى هدية ممكن إنسان فى مرضه أو شدة محتاجها أصحابى الستات الجدعان وأحلى ماميز فى الدنيا فكروا يجيبولي إيه هدية وعملوا أحلى حاجة فى الدنيا ممكن أكون أنا وغيرى محتاجينها ولا تقدر حقيقى من وجهة نظرى بثمن”.

واختتمت :“ ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك فى اولادنا ويحفظهم ونقدر نعدى المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلاءنا ”.

وصية أسماء مصطفى الأخيرة

وأضافت: “بدل ما كل واحدة تروح تجيبلى هدية أو ورد شيكولاتة اللي هى الهدايا لما بتروح تزور حد وطبعا كتر خيرهم .. إنما جمعوا بعض ولموا الفلوس وراحوا اشتروا جهاز حقن كيماوى وحطوه باسمى فى مستشفى ٥٧”.

وأردفت: “أنا عارفة أنهم مش منتظرين شكر منى ولا البوست ده حتى بس أنا حبيت أنشر فكرتهم الحلوة اللى كلها إنسانية وثواب كبير ربنا يجازيكم بالمثل وأكثر ربنا يخليكم ليه يا رب”.

وتابعت: “اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا فى محنتى اه رزقنى أنى أعانى من السرطان وأشوف قسوة التجربة لكن كمان رزقنى بنعمة كبيرة بكم من البشر كلهم نقاء دعوات كانت بتوصلني من كل مكان طول الوقت وفى أطهر بقاع الأرض فى الحرم وفى صلوات

وتعرضت الإعلامية أسماء مصطفى لوعكة صحية قبل أسابيع، نقلت على أثرها إلى المستشفى، وأعلن الحساب الرسمي لها بموقع “فيسبوك” وقتها: “الأدمن بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على آثارها للمستشفى، دعواتكم تخرج بالسلامة”.

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى، قد طمأنت جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، بعد إجرائها عملية جراحية خلال الفترة الماضية، نتيجة إصابتها بمرض السرطان، لافتة إلى أنها لم تتخلص من الورم كليا.

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