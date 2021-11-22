فرقة BTS تتصدر قائمة جوائز الموسيقى الأمريكية.. وتايلور سويفت تحطم الرقم القياسي (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - أُقيم أمس الأحد، الموافق 21 نوفمبر، حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية “AMAs” في لوس أنجلوس، وتصدرت فرقة BTS الكورية، وحصلت على ثلاث جوائز، كما حازت أوليفيا رودريجو، المرشحة الأولى لهذه الليلة بـ 7 ترشيحات، كأفضل فنانة جديدة لهذا العام، وتايلور سويفت فنانة البوب المفضلة.

فرقة BTS تتصدر الجوائز

فرقة البوب الكورية الجنوبية BTS حصلت على جائزة أفضل فنان لهذا العام في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية في لوس أنجلوس يوم الأحد، وهي الجائزة الأولى في أكبر حفل يتم التصويت عليه من قبل المعجبين في العالم، وفازت الفرقة على المرشحين المنافسين أريانا جراندي، دريك، أوليفيا رودريجو، تايلور سويفت، وذا ويكند، وفازت BTS بجائزة فنان العام، وجائزة أغنية البوب المفضلة، وجائزة أفضل مجموعة، وأعرب أعضاء الفرقة عن امتنانهم للمعجبين على حبهم ودعمهم الذي كان دافعًا وسببًا قويًا لحصولهم على الجائزة.

تايلور سويفت تحطم الرقم القياسي

حطمت تايلور سويفت رقمها القياسي عندما فازت بفنانة البوب المفضلة للمرة السابعة، وتصدرت رقمها القياسي السابق لمعظم انتصارات جوائز الموسيقى الأمريكية، عندما فازت أيضًا بجائزة أفضل ألبوم عن ألبومها “Evermore” خلال العرض، ولم تحضر الحفل، لكنها قبلت الجائزة افتراضيًا، كما فازت أوليفيا رودريجو، التي حصلت على أكبر عدد من ترشيحات جوائز الموسيقى الأمريكية بـ سبعة ترشيحات، بجائزة أفضل فنان جديد لهذا العام، كما فازت كل من دوجا كات، وميجان ذا ستاليون بثلاث جوائز، وفاز إد شيران بفنان البوب المفضل، بينما فاز كل من دريك وميجان ذا ستاليون بجائزة فنان الهيب هوب المفضل.