وفاة الإعلامية هدى شبانة المذيعة بالتليفزيون المصري

ابو ظبي - احمد الجزار - توفيت الإعلامية هدي شبانة، منذ قليل، ومن المقرر أن تشيع جنازتها، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد المطافي على أن تتلقي أسرتها العزاء في شارع التحرير بمنطقة الدقي.

وأعلن عمر محمد، نجل شقيقة المذيعة الراحلة، نبأ الوفاة عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، إذ كتب: «توفيت خالتي الحبيبة وأمي الثانية السيدة هدى شبانة صلاة الجنازة الضهر حاضر غدا في جامع المطافي والعزاء في 108 شارع التحرير»

ومن المقرر تشييع جنازتها، اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر من مسجد المطافي، على أن تتلقى أسرتها العزاء في شارع التحرير بمنطقة الدقي.

وعلى جانب آخر، توفيت، أمس الاثنين، الإعلامية المصرية أسماء مصطفى، بعد معاناة مع مرض السرطان، لتكون الإعلامية الثالثة التي يغيبها الموت في أسبوع، بعد رحيل الإعلاميتين بالتلفزيون الرسمي مها حسني وشيرين الدويك.

ونعى النائب أيمن أبو العلا، زوجته الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، قائلا عبر حسابه على “فيسبوك”: “انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، دخلت أسماء مصطفى إلى المستشفى، إثر تداعيات معاناتها مع السرطان؛ إذ أعلنت في أغسطس عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن “حالتها معقدة، وتتلقى أكثر من نوع علاج كيماوي”.