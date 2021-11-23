يتمنى حذفه ليرتاح ضميره .. حكاية دور وحيد وساخن ندم عليه عادل إمام خلال مشواره الفني ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في ١٧ مايو ١٩٤٠ ولد الفنان عادل إمام وهو أحد أبرز وأقوى عمالقة السينما المصرية٬ اسمه الكامل عادل محمد إمام محمد.

ولد الزعيم بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية٬ وانتقل إلى حي السيدة زينب وهو صغير حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية وعاش طفولته وصباه هناك٬ ثم حصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة.

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والزعيم متزوج من الدكتورة هالة وله ثلاثة أولاد، رامي خريج الجامعة الأمريكية، وهو أيضًا مخرج وموسيقي، والممثل محمد إمام، وابنته الوحيدة سارة.

كان التمثيل هواية عادل إمام المفضلة في مرحلة الدراسة، وشارك في عروض الفرق الجامعية والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا بالجامعة وكانت الأدوار صغيرة لكنها لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي.

وقدم بعد ذلك مسرحية أنا وهو وهى عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967، ثم قدم مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها من عام 1971 إلى 1975 وتعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي٬ ثم مسرحيه شاهد مشافش حاجه واستمر عرضها سبع سنوات، الواد سيد الشغال 1985 واستمرت الى عام 1993، ومسرحية بودي جارد، من عام 199.

وأسندت له أدوار البطولة ابتداءً من عام 1972، وأصبح النجم الأول للتليفزيون عندما قدم مسلسلات دموع فى عيون وقحه، أحلام الفتى الطائر.

وعلى مستوى السينما ظهرت موهبته الحقيقية التي بشرت بظهور نجم كوميدي كبير خلال مشاركته الفنان أحمد مظهر بطولة فيلم (لصوص لكن ظرفاء) عام 1968 حيث قدم أوراق اعتماده كنجم واعد في عالم الكوميديا.

لكن مرحلة ما بعد النكسة 1967-1972 عطلته قليلا لتولي مهمة النجم الأوحد في ظل الأجواء السياسية والفنية المضطربة فكان يشغل الأدوار الثانية وكان له حضور ملفت إلى أن جاء دوره الحاسم في فيلم (البحث عن فضيحة) عام 1973 مع ميرفت أمين وسمير صبري وكوكبة من قمم الفن في ذلك الوقت شارك معظمهم كضيوف شرف أثبت عادل إمام إنه ودع الأدوار المساعدة ويستعد للنجومية المطلقة وساعد على ذلك انتصار أكتوبر في نفس العام وحالة الانتعاش النفسي للمخرجين والكتاب ومنذ منتصف السبعينيات تصدر عادل إمام البطولة إلى اليوم.

وبعد انقطاع لفترة طويلة عن الدراما التليفزيونية تصل إلى 32 عام، عاد بثمانية أعمال تليفزيونية عرضت في شهر رمضان في ثمانية أعوام متتالية، بداية من عام 2012 بمسلسل فرقة ناجي عطا الله، ومسلسل العراف عام 2013، ثم مسلسل صاحب السعادة 2014، ثم مسلسل أستاذ ورئيس قسم 2015، فمسلسل مأمون وشركاءه في 2016، فمسلسل عفاريت عدلي علام 2017، ومسلسل عوالم خفية 2018، وأخيرًا مسلسل فالنتينو في رمضان 2019.

ويُعد عادل إمام هو أطول النجوم عمرًا من حيث تواجده على الشاشة خاصة فى ساحة النجومية، استطاع أن يغيّر جلده الفني أكثر من مرة، وأن يظل على عرش النجومية لأكثر من 40 عامًا سواء في المسرح أو السينما ومؤخرًا التليفزيون الذي عاد له بقوة في السنوات الثمانية الأخيرة.

قدم إمام قرابة ٢٠٠ عمل بين السينما والمسرح والدراما ولم يندم سوى على فيلم واحد٬ ففي أكثر من حوار صحفي قال الفنان عادل إمام إنه نادم على دوره في فيلم "سيد درويش" الذي قدم فيه دور "صبي العالمة" مع كرم مطاوع، موضحا أنه يتمنى لو عاد الزمن للخلف حتى لا يقوم بعمل هذا الدور الذي يراه سقطة في تاريخه.