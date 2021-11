دينا الشربيني تظهر من جديد مع عمرو دياب.. فهل انتهت القطيعة؟ (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت الفنانة دينا الشربيني برفقة عمرو دياب من جديد في الحفل الذي أقيم منذ أيام في “زد بارك” الشيخ زايد لمالكها رجل الأعمال نجيب ساويرس.

ويعد الحفل الذي جمع بين رودج وميشال فاضل وفرقة موسيقية ضمت ما يقرب من 60 عازفًا من الحفلات الاستثنائية التي أقيمت في زد بارك، وقد حرص منظم الحفل عمرو منسي على حضور معظم نجوم زد بارك من فنانين ورياضيين وغيرهم الذين سبق وشاركوا في الحملات الدعائية لزد بارك.

وقد حرص عمرو دياب على حضور الحفل باعتباره من الحفلات الاستثنائية، بالإضافة إلى أنه صديق مقرب لعمرو منسي منظم الحفل.

وقد طلبت دينا الشربيني عدم التقاط أي صور تجمعها بعمرو في الحفل، ولكنها ظهرت عن طريق الخطأ في صورة نشرها رجل الأعمال نجيب ساويرس مع عمرو دياب عبر حسابه على “تويتر”، وظهرت دينا خلق عمرو دياب مباشرة.

كما ظهرت دينا خلال أسابيع قليلة مع عمرو أيضا في حفل زفاف أحد الأصدقاء المقربين، وهو الحفل الذي أحياه عمرو، كما شاركت أيضا دينا بغناء أغنيتها “فلتت مني”.

دينا الشربيني تنافس عمرو دياب في حفل زفاف بأغنيتها “فلتت مني” و “زغروطة” (فيديو)

وقد كشفت مصادر مُقربة أن هناك بعض الأصدقاء المقربين من عمرو ودينا يقومون حاليًا بالتوسط بين الطرفين لإزالة الخلاف وعودة علاقتهما من جديد.

فهل نجح الأصدقاء في إنهاء الخلاف، بعد أن ظهرت دينا برفقته مؤخرًا؟

وقد شهد حفل ميشال ورودج حضور مكثف من نجوم الفن بينهم ياسمين صبري وزوجها أحمد أبو هشيمة، ونيللي كريم وزوجها وأحمد حاتم ومحمود العسيلي، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، واَخرون.

استهل الحفل بمقطوعة “بيروت ” لرودج الذي رحب بالحضور وقال “اتينا من بيروت الى القاهرة لان بيروت تحب القاهرة والقاهرة تحب بيروت We love Cairo …Cairo loves Beirut ..” وأشعل الأجواء بحماسه وموهبته وأدائه الرائع .

على مدى ساعتين ونصف غصّ بارك زد بالحضور الذين تهافتوا لحضور الحفل ورقص الجمهور ورددوا اكثر من ١٥٠ اغنية منتقاة بعناية وموزعة في اوروبا من قبل الثنائي المبدع رودج وميشال فاضل والفرقة الموسيقية التي تألفت من اكثر من ٦٠ موسيقي واكثر من ٥٠ منشد مرافق في الكورال.

كما لفتت الانظار المؤثرات البصرية على المسرح والخلفية مع كل لوحة والتقنيات الحديثة التي اُعتمدت في احدى اضخم الحفلات التي شهدتها القاهرة مؤخراً

قدم فاضل خلال الحفل على البيانو معزوفة “بتونس بيك” لوردة الجزائرية بمصاحبة الكورال والاوكسترا.

وفي ختام الحفل اعتلى المسرح نجيب سويرس ووجه كلمة للجمهور وللبنان وقال بالرغم من كل شيئ وبالرغم من كل السياسيين البايظين .. مصر بتحب لبنان ”

كما شكر رودج سويرس بقوله “it’s not a joke …He made it possible ..”

