بدون خجل أشهر فنانة يعشقها الملايين تمارس العلاقة الحميمية عارية تماما مع شاب مباشر أمام الكاميرا | شاهد

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة التركية ​بيرين سات​ من أحد أعمالها التمثيلية، تُظهر ممارستها الجنس مع زميلها في المسلسل، وقد عبّر الجمهور عن استيائهم من الصورة، في حين ان البعض الآخر اعتبر ان لا عيبا في ذلك، فهي مجرّد صورة من مشهد تمثيلي لها، وتجدر الإشارة الى ان بيرين دائما ما تفتخر بمشاهدها الجريئة ولا تعطي أهمية لمنتقديها.

الجدير ذكره ان بيرين سات كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل "عطايا" الذي عرض على احدى المنصات الإلكترونية، وتألف من 3 أجزاء، وقد نال اعجاب عدد كبير من الجمهور الذي اثنى على قدراتها التمثيلية.

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بيرين سات صاحبة المشاهد المثيرة

وهذا المشهد ليس الأول من نوعه في مسيرة بيرين سات اذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السابق صورا جريئة للنجمة التركية من أحد أفلامها في بداية مسيرتها المهنية. وظهرت بيرين في الصور برفقة أحد الممثلين وهي تخلع حمالة صدرها، اضافة الى تبادلهما القبل. وشكّلت هذه المشاهد وقتها ضجة كبيرة بين المتابعين، وتعرضت بيرين لإنتقادات كثيرة.

نعتذر عن عدم نشر الصور او تمويهها لأسباب أخلاقية

المصدر - الفن