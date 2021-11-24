الرياض - محمد الاطلسي - في هذا التقرير تناول حكاية الفنانة الرائعة جيهان نصر التي قدمت عديد من الأعمال الفنية خلال فترة التسعينيات، كما أنها قدمت طوال مسيرتها ما يقارب من 60 عملا فنيا ومن أشهر أعمالها التلفزيونية "المال والبنون 2"، "من الذي لا يحب فاطمة"، و"أسرار خاصة"، كما قدمت عدد من الأفلام منها "الكيت كات"، و"الحب فى طابا"، و"البحث عن توت عنخ آمون"، و"لعبة الإنتقام "و"زوجة رجل مهم"، كما قدمت أعمال في المسرح أيضا منها "أنا والنظام وهواك"، و"المحظوظ وأنا"، وفوازير "الحلو ما يكملش"، فضلا عن آخر من الأعمال الكبيرة والرائعة في حياتها الفنية.

قصة الفنانة المصرية جيهان نصر ظهرت بقوة في وسائل الإعلام المختلفة في أعقاب اعتزالها الفن على الرغم من الشهرة الكبيرة التي حققتها في فترة التسعينيات، خاصة أنها في عام 1997 تزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، الذي تردد أنه هو من طلب منها اعتزال الفن والتفرغ للأسرة في ذلك الوقت، وعلى إثر هذه المطالب وافقت الفنانة المصرية واتخذت قرارها بالزاوج فعلا من الرجل السعودي، وذلك عندما تم عرض الزواج عليها من قبل رجل أعمال سعودي خاصة أنه أهدى لها مهرا وصل إلى 18 مليون دولار وقصرين فاخرين الأول في إنجلترا، والثاني في كندا.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

فنانة مصرية اعتزلت الفن مقابل قصرين في كندا وإنجلترا و18 مليون دولار وأسطول من الطائرات الخاصة ... فمن تكون؟

علامات اذا ظهرت عليك فإن تعاني من ارتفاع الكوليسترول وهذا ما يجب عليك فعله فورا .. تعرف عليها؟

لن تصدق من تكون .. هذه الفنانة الفاتنة الجمال هي الوحيدة التي « قبلها » عادل إمام بإذن من زوجته!!

مكون ذكر في القرآن.. هذا المشروب معجزة يبحث عنها الجميع لتنظيف القولون من السموم ستخرج منك فضلات سنين وتخف بطنك في 3 أيام

يحبها حد الجنون .. يخرج جثة زوجته من القبر ويحنطها ويظل يعاشرها جنسيا بموافقة أهلها | تفاصيل لاتخطر على بال !

أشهر راقصة فائقة الجمال تنبأ لها الشعراوي بقصر في الجنة وقال لها : لو كنت تعرفت عليكِ لأتيت إليك رأسًا وليس رقصًا .. فمن تكون ؟

ظهور هذه العلامات في القدمين تشير لإرتفاع نسبة سكر الدم بشكل خطير .. راجع الطبيب فوراً

موت محقق.. احذر تناول الموز مع هذه الأطعمة الشائعة مهما كانت حاجتك إليه تتحول الى سم قاتل - تعرف عليها ؟

وصفت بالمعجزة : عشبة رخيصة متوفرة بكثرة تخلصك من الغازات والامساك والام القولون في دقائق .. تعرف عليها ؟

امرأة حسناء تتألم كثيراً أثناء النوم وعندما وضعت كاميرا مراقبة .. اكتشفت الصدمة ؟

سهير رمزي تكشف سر ظهورها عارية تماما في مشهد ساخن وتفصح عن أسباب رفضها فيلم لبناني رغم ضخامة المبلغ

هبة من الشافي أذهلت الأطباء .. طرق استخدام «القرنفل» لعلاج السكري والعظام وقرحة المعدة وأمراض أخرى لا تتوقعها؟

تحذير للرجال والنساء : خطأ كارثي اثناء الاستحمام يتسبب في تدمير جهازك التناسلي ؟

الكشف عن رقم خيالي يفوق التوقعات لثروة مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد .. والمفاجأة في عائداتها؟

أحزنت وأبكت جمهورها بشدة .. بطلة مسلسل باب الحارة تعلن دخولها دار المسنين وتؤكد : «ابني مشغول بمراته»

قل وداعاً للنسيان .. تعرف على 5 أعشاب معجزة لذاكرة قوية وتركيز عالي وذكاء حاد للغاية ؟

إياك و الاقتراب منه .. طعام شائع يدمر خلايا الدماغ ويسبب عجزا هائلا في الذاكرة خلال شهر واحد فقط ؟

معجزة الرجال في غرف النوم .. السر يكمن في «زيت الزيتون والثوم والقرنفل» عند تناوله بهذه الطريقة ؟

يتواجد بكل مطبخ : هذا البهار يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويخفض الجلوكوز وينظيم مستويات الكولسترول ( تعرف عليه )

معلومات غير مألوفة : لن تصد من هي الفنانة المسلمة التي تزوجت أربع أقباط منهم 3 منتجين وأنجبت بنت فقط

خطأ فادح يرتكبه الكثيرون خلال تحضير الشاي قد يؤدي إلى التسمم وربما الوفاة .. تعرف عليه!!

احترس من فواكه شهيرة تدمر مفعول الإنسولين وترفع السكر في الدم فوراً .. لا تتناولها بعد اليوم!!

مصيبة التعارف عبر فيسبوك : خلعت ملابسها أمام العريس في ليلة الدخلة فشاهد الفاجعة وطلقها فوراً | تفاصيل مثيرة ؟

من أشهر ممثلّة في سوريا واحدى نجمات مسلسل باب الحارة إلى فتاة ليل .. لن تصدق من تكون؟

السلطات السعودية تقبض على أميرة الناصر بهذه التهمة وزوجها ينهار ويكشف هوية المتسبب بذلك - شاهد الفيديو

تناول كوب قبل النوم وستشعر فوراً بالنعاس .. تعرف على أقوى مشروب في المنزل لعلاج الأرق وقلة النوم ؟

عريس أردني يشكك بعذرية عروسه في ليلة الدخلة وعندما أتصل بوالديها .. كانت الصدمة التي جعلته في اشد الندم ؟

النوم بالجوارب : فوائد مذهلة لم يُخبرك بها أحد .. ستدهشك حتماً !!

للرجال المتزوجين : أحذر أسباب التهاب البروستاتا قد يؤدي الى مشاكل أخطر بكثير .. لا تتجاهلها؟

خلطة النعناع والقرنفل السحرية تصنع المعجزات في جسمك لو تعرفت على قيمتها وفوائدها لما تركتها إطلاقاً (طريقة التحضير)

تهور عريس وقلة صبره يفقده أغلى ما يملك في «ليلة الدخلة» والتقرير الطبي يكشف الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان؟

تناوله قبل النوم .. هذا المشروب الشهير ينسف دهون الجسم الخطرة بشكل اذهل الاطباء ( تعرف عليها )

9 علامات تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار ي الدم .. اكتشفها الآن واعرف ماذا يجب أن تفعل؟

وداعا للأنسولين .. مشروبات طبيعية متوفرة بقوة تخفض نسبة السكر في الدم خلال دقائق .. تعرف عليها

أدهش الأطباء .. كيفية استخدام «القرنفل» لعلاج السكري والعظام وقرحة المعدة وأمراض أخرى بشكل غير متوقع .. اليك الطريقة السحرية

اقسم الله بها بكتابه الكريم .. اوراق هذه الشجرة المباركة أذهلت الأطباء تخفض ضغط الدم وتقلل الكوليسترول الضار بشكل غير متوقع

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

تبدو قصة زواج الفنانة القديرة جيهان نصر الممثلة المصرية الرائعة مصيرة وشسقة في تفاصيلها، والتي حازت على إعجاب الكثير من متابعيها حيث كانوا يتابعونها بشغف أعمالها، وهي أيضا شخصية مثيرة للجدل وتلاحقها الشائعات دائمة مثيرة في غيابها وحضورها، والتي ولدت مايو 1972، وهي حاصلة على بكالوريوس رياض أطفال بدأت طريقها الفني من خلال الإعلانات، كما أنها اتجهت إلى التلفزيون وقدمت عديد الأدوار.

ودخلت الفنانة المصرية الرائعة عش الزوجية عقب تزوجها من سعود الشربتلي، وذلك في أعقاب اللقاء بها في مدينة بيروت بدولة لبنان، وذلك حينما كانت تتواجد هناك أثناء مشاركتها في مسرحية "المحظوظ" مع النجم المصري القدير سمير غانم، وقام رجل الأعمال السعودي بالتعرف عليها، واستطاع أن يصل لقلبها من خلال وساطة من سمير غانم، الذي ساعده في أن يجلس معها عدة دقائق ثم طلبها للزواج في ذلك الحين، وبالفعل تمت الموافقة على الزواج.

وسائل الإعلام والصحافة تحدثت عن هذا الزواج، والتقارير الصحفية تقول إلى رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي اشترط على جيهان نصر أن تعتزل الفن وارتداء الحجاب أيضا، والمثير أنه بعد موافقة جيهان نصر على الزواج من "الشربتلي" وصل مهرها إلى 18 مليون دولار وقصر في لندن وآخر في كندا ودفع هدية لوالديها وأشقائها 100 ألف دولار .

جيهان نصر التي تتنقل عبر اسطول من الطائرات الخاصة ومنذ زواجها برجل الأعمال السعودي، لم تظهر على الساحة غير مرتين، الأولى كانت فى شهر فبراير من عام 2018، والثانية في 2019 في عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى بمسرح فى أحد المولات بالتجمع الخامس، ومعها أبناؤها، وزوجها، الذي يعد واحد من أنجح رجال الأعمال في السعودية، كما أن له علاقة كبيرة بنجوم الفن.