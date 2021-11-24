احد كبار الامراء في السعودية ورئيس الحرس الوطني تزوج بفنانة مصرية شهيرة وحاولت الانتحار بسببه 3 مرات .. تفاصيل مثيرة

الرياض - محمد الاطلسي - قصة زيجة لم تدم طويلا غير أنها تركت اهتمام اعلامي كبير حتى اليوم , وتبدأ التفاصيل حيث تزوجت الفنانة شمس البارودي، في عام 1969 من الأمير السعودي الأمير خالد بن عبدالعزيز.

الذي عرف عنه كثرة زيجاته، وبالأخص من الوسط الفني في حفل زفاف أسطوري، نالت به لقب الأميرة.

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ولكن هذه الزيجة لم يكتب لها الدوام أكثر من ثلاثة أشهر فقط حاولت خلالها البارودي، الانتحار مرتين .

بدأت الحكاية بعد زواج البارودي، من الأمير خالد، بفترة قصيرة حيث بدأت الخلافات تدب بينهما فحاولت الانتحار مرتين.

في المرة الأولي أسعفها الأمير، وهي فاقدة الو عي إثر تناولها أقراص الأسبرين، وفي المرة الثانية غافلت كل من في القصر الذي تعيش فيه بالهرم وحاولت قطع شريان يدها وأنقذ ها زوجها في اللحظات الأخيرة.

واتفق الزوجان أكثر من مرة علي اتمام الطلاق بعد سلسلة من المنازعات، وفي كل مرة يتدخل الأصدقاء لتصفية الخلاف الذى كان يتجدد بعد ساعات قليلة من انتهائه، وبسببه حاولت الأميرة الإنتحار مرتين.

وبعد تدخل الأصدقاء وافق الأمير على ترك الأميرة قصر الهرم لتقيم مع أسرتها حتى تهدأ أعصابها، ولكنها رفضت العودة معه مرة أخرى وطلبت الطلاق على أن يدفع لها مؤخر صداق قدر بـ15 ألف جنيه وقتها.

وأخيرا وافق الأمير على اتمام الطلاق على أن تتنازل البارودي، عن جزء من مؤخر الصداق بحجة شرائه مجوهرات بـ7 آلاف جنيه لها من فندوق الهيلتون.

يذكر أن الأمير خالد هو الابن التاسع للأمير الراحل سعود بن عبد العزيز آل سعود، وكان يشغل منصب رئيس الحرس الوطني السعودي، كما أنه شغل منصب رئيس الديوان الملكي.