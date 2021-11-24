إيحاءات جنسية ودعوة إلى المثلية.. بلاغ يتهم الفنانة مها أحمد بنشر الفسق والفجور

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ ضد الفنانة مها أحمد لاتهامها بنشر الفسق والفجور.

وذكر فرحات في بلاغه رقم 116650 عرائض النائب العام أن المشكو في حقها الممثلة مها أحمد، خرجت علينا من خلال تطبيق يدعى ميجو لايف ببث مباشر مرفق بالأسطوانة المدمجة التي سنتقدم بها بالتحقيقات وبرفقتها شاب ممن يدعو إلى المثلية وهذا واضح من الصور الخاصة بحسابه وأخذوا يجرون حوارا مع أحد الأشخاص بدعوى أنه طبيب صيدلي ومدعيا بأنه سيدة.

وتابع فرحات في بلاغه ضد الفنانة مها أحمد أن الحوار بدأ بحديث به إيحاءات جنسية صريحة والمشكو في حقها تسانده في ذلك بل وتطلب منه أن يجاريه بالحديث ويطلب منه تجويه الكلمات والتي بها تحريض على الفسق والفجور ثم تختم حديثها أمام الجميع الحاضرين في تلك البث المباشر المعلن بشكل عام كما هو موضح بالفيديو المرفق بالأسطوانة المدمجة بأن الأطباء الصيادلة جميعهم ووصفتهم بكلمة سيئ، على حسب وصفه، لتنال أمام متابعيها بآلاف من طائفة معينة وتحتقر مهنة الطب التي ما دام قدمت للشعب المصري الكثير والكثير وضحى من أفرادها بأرواحهم في ظل مكافحة الفيروس اللعين كوفيد-19 وكل ذلك غير مهتمة بأنها تصدر رسالة سيئة عن الفن والفنانين.

تسيء للمجتمع المصري

وأكد فرحات في بلاغه أن الفنانة تسيء بشكل مباشر للمجتمع المصري مرتكبة عدة جرائم من خلال هذا التطبيق وقد تداول الكثير من أصحاب المنصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك الواقعة، معلنين مطالبتهم بمحاكمة كل شخص ارتكب جريمة بغض النظر عن صفته وشخصه فنحن دولة قانون وقانون الدولة أباح من خلال نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من علم بجريمة أن يبلغ عنها ما دام تدخل في اختصاص النيابة العامة للتحقيق.

وتابع المحامي: بمشاهدة تلك البث للمشكو في حقها اتضح أنه يخالف القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليتوافر أركان جريمتي نص المادة 25 و26 منه خلاف ما تمليه النيابة العامة من قيد وصف لهذا الأمر بعد التحقيق فيه بوصفها السلطة التي تمثل المجتمع لذا نحن نستجير بعدلكم أن تغيثونا من تلك الشخصيات التي لا تبالي وكل همهم جميع المال والشهرة والانتشار لذلك.

وطالب فرحات في بلاغه بسرعة التحقيق في تلك الواقعة واستدعاء المشكو في حقها ومن عاونها في ذلك والتحقيق معها ومحاكمتهما عن فعلتهما وفقا للقوانين المختصة مع الأمر بمنعها من السفر لحين انتهاء التحقيق وتمكين الشاكي من الادعاء المدني قبل المشكو في حقها بمبلغ 100001ج على سبيل التعويض المدني المؤقت يخصص ناتجه لمستشفيات السرطان والأطفال.

تصدرت الفنانة المصرية مها أحمد الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد البث المباشر التي أجرت عبر حسابها مع شاب خاضت فيه بأحاديث لا أخلاقية، وشن المتابعون هجوما كبيرا على الفنانة بسبب البث المباشر التي أجرته والحديث التي تحدثت عنه، رافضين الحوار الذي اعتبروه منافي لقيم وعادات المجتمع المصري.

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