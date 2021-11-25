بعد تقليده له.. عادل شكل يهاجم هاني شاكر: “ربنا ينتقم منك وأنا هضحك عليك مصر كلها”

ابو ظبي - احمد الجزار - رد عادل شكل على تقليد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، له أثناء ندوته في قصر السينما.

قال شكل عبر حسابه بموقع فيسبوك “هاني شاكر طالع يتنمر عليا ويقول أنه بيقلدني، انا ميشرفنيش أن واحد زيك يقلدني”

وتابع قائلًا “رب ينتقم منك علشان تنمرك على خلق الله، انتظرني يا ابن شاكر وانا بقلدك هضحك عليك مصر كلها”

واختتم حديثه قائلًا “انت مين في مصر، كلنا ولاد 9 اصحى، فوق، سيبك من الوهم اللي أنت عايش فيه”

يذكر أن الفنان هاني شاكر قام بتقليد عادل شكل أثناء ندوة أقيمت له في قصر السينما حيث أكد أن شكل يقدم أغاني مهرجانات وليس فيديوهات كوميدية كما هو شائع وليس له علاقة بالنقابة.

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