برغبة من “إم بي سي”.. عمرو سعد يقدم جزء ثان من مسلسل “ملوك الجدعنة” بدون مصطفى شعبان

ابو ظبي - احمد الجزار - بدأ الفنان عمرو سعد التحضير لجزء ثان من مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي عرض العام الماضي على شاشة إم بي سي، وحقق نجاحًا جماهيريا كبيرًا.

وعلم “جوو 2 فن” أن عمرو سعد كان ينوى تقديم فكرة جديدة هذا العام مع المنتج صادق الصباح، ولكن تم تعديل الخطة بعد أن أكدت شبكة “إم بي سي” رغبتها تقديم جزء ثان من “ملوك الجدعنة” خاصة بعد أن نجح المسلسل في تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة في عدد من الدول العربية.

ومن المقرر أن يغيب عن العمل مصطفى شعبان بسبب تعاقده على مسلسل اَخر مع المنتج كامل أبو علي.

وسيشارك معظم فريق الجزء الأول في المسلسل أبرزهم عمرو سعد وياسمين رئيس والمخرج أحمد خالد موسى.

وفي سياق اَخر، انتهى عمرو من تصوير عدد من الحلقات بعنوان “الجسر” إخراج بيتر ميمي ويشاركه البطولة نيللي كريم، ومن المقرر أن تعرض على شبكة “نتفليكس”.

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