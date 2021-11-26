شاهد .. إطلالة مفزعة بالحجاب للنجمة ليلى علوي و الشيخوخة ملأت وجهها وسلبت جمالها؟

الرياض - محمد الاطلسي - أطلّت الفنانة المصرية ليلى علوي ووجهها مليءٌ بالتجاعيد التي تدلّ على شيخوختها، وهي ترتدي الحجاب، ممّا فاجأ جميع المتابعين، ليتبيّن فيما بعد أنّ هذه الصورة من بوستر دعائي.

لفتت الفنانة ليلى علوي الأنظار بعدما روّجت للبوستر الخاص بها من أحدث أعمالها الفنية، فيلم “200 جنيه” عبر حسابها في “إنستغرام”.

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وظهرت خلال الملصق وهي ترتدي الحجاب وتربطه للخلف لإظهار وجهها بوضوح، كاشفة عن موعد عرض الفيلم، مشيرة إلى أنه سيكون بدور العرض السينمائي يوم 25 آب الحالي.

ويضمً الفيلم عدداً كبيراً من النجوم، منهم: إسعاد يونس، غاده عادل، محمد فراج، نيللي كريم، أحمد رزق، هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، مي سليم، أحمد السعدني، دينا فؤاد، ملك قورة، طارق عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين. وتدور قصته حول مبلغ من المال قيمته 200 جنيه، ينتقل من شخص إلى آخر خلال أحداث الفيلم، وبذلك تبدأ الفروق بين الشخصيات التي تظهر في الفيلم، وتختلف عن بعضها في الظروف الاجتماعية والمعيشية وغيرها. ويضم الفيلم 8 قصص مختلفة، حيث يكون لكل منها بطل جديد، ثم تتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوّق.

من جهةٍ أخرى، وقعت الفنانة المصرية ليلى علوي في مشكلةٍ كبيرة جدًّا بعد سحب فيلمها الخاصّ بعيد الأضحى من الدور العرض السّينمائية.

في التّفاصيل، قرّر عدد من دور العرض في مصر سحب فيلم «ماما حامل» للنجمة ليلى علوي بسبب إيراداته الضعيفة طوال الفترة الماضية، حيث تذيّل قائمة إيرادات الأفلام المعروضة في دور السينما حالياً، مما استدعى سحبه من عدد منها، تجنباً لمزيد من الخسائر.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنانون: بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، هدى الأتربي، نانسي صلاح، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتضم قائمة الأفلام المعروضة حالياً في دور السينما بعد سحب «ماما حامل»، خمسة أفلام هي: “العارف”، “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، “مش أنا”، “أحمد نوتردام”، و”ديدو”.

ويتصدّر الإيرادات فيلم “العارف” لأحمد عز، حيث حقق ما يزيد عن 33 مليون جنيه منذ طرحه في دور السينما، ويشارك في بطولته: أحمد فهمي، محمود حميدة، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، وهو سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

وفي المركز الثاني من حيث الإيرادات، جاء فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” محققاً حوالى 29 مليون جنيه، وهو من بطولة: كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني… تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

وفي المركز الثالث حلّ فيلم «مش أنا» بإيرادات 38 مليون جنيه، وهو من بطولة: تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.