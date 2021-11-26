“هاشوفك قمراية كالعادة”.. رسالة نبيلة عبيد لـ نيللي قبل تكريمها الليلة بمهرجان القاهرة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على تهنئة النجمة نيللي بمناسبة تكريمها الليلة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحصل “جوو 2 فن” على نسخة من رسالة نبيلة عبيد للنجمة نيللي، والتي كشفت خلالها عن عدم قدرتها عن حضور التكريم الليلة بسبب عودتها أمس من أمريكا.

وقالت نبيلة في رسالتها: “يا نيللي يا جميلة يا حلوة صباحك فل وورد وياسمين ونهارك قشطة يومك حلو وجميل ويكون من أسعد الليالي إن شاء اللع وكان نفسي أجي بس لسه راجعة من أمريكا والنوم ملخبط معايا هاشوفك قمراية كالعادة إن شاء الله وبابوسك بوسة كبيرة لحين أن نلتقي”.

View this post on Instagram A post shared by go2video (@go2video)

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي يمنح اليوم النجمة نيللي، جائزة فاتن حمامة التقديرية، عن مشوارها الفني الثري والاستثنائي.

اقرأ أيضا

دينا الشربيني تظهر من جديد مع عمرو دياب.. فهل انتهت القطيعة؟ (صورة)

اثنتان بالسرطان وواحدة بخطأ طبي.. تفاصيل وفاة 4 مذيعات خلال أسبوع واحد

تامر حسني يتنكر في دور مصور ويفاجئ عروسين في حفل زفافهما.. فكيف كانت الصدمة؟ (فيديو)

انتحار اليوتيوبر حمودي المولى بسبب حزنه على زواج حبيبته