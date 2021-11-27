ابنة رشوان توفيق: والدي حالته النفسية سيئة جدًا بسبب قضية الحجر اللي رفعتها أختي وزوجها

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار حديث الفنان رشوان توفيق بشأن وجود خلافته بينه وبين ابنته وزوجها، ووصول الأمر إلى المحاكم، اهتمام الجمهور ومتابعي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها، قالت الإعلامية هبة رشوان توفيق، إن هناك خلافات حدثت بين زوج شقيقتها «آية» ووالدها منذ شهرين، ووصل الأمر إلى المحاكم، وحاولت التواصل معها ولكنها لم ترد عليها.

وأضافت هبة رشوان توفيق، في تصريحات صحفية وفقا لـ”الوطن”: «لم أكشف عن أي تفاصيل تخص الخلاف الذي حدث بينهما، ولكن والدي يعيش حالة نفسية سيئة بسبب تلك الخلافات، خاصة الأمور التي تخص حفيده».

وأكدت أن هناك قضايا مقامة من شقيقتي وزوجها وابنها ضد والدي، وسيأخد كل منهم حقه بالقانون.

رشوان توفيق يكشف تفاصيل قضية الحجر

كشف الفنان الكبير رشوان توفيق، تفاصيل رفع زوج ابنته وحفيده، قضايا ضده للحجر عليه، بعدما أثر كلاهما على ابنته الصغرى، والتي دق إلى قلبها الجحود تجاه والدها.

وقال الفنان الكبير رشوان توفيق، في تصريحات صحفية”، أنه يعاني منذ أشهر بسبب هذه المأساة التي يعيشها وسببها ابنته الصغرى، مضيفًا: جوز بنتي عايز يحجر عليا وأنا عايش، وأنا عشت عمري كله لبنتي واديتهم عمري كله وفلوسه حتى لما مراتي كانت عايشة.

وأردف الفنان توفيق رشوان، أنه حاليًا لا يملك أي أموال مثلما يعتقد البعض، قائلًا: معيش غير الموبايل الصغير اللي بتكلم منه والخط الأرضي باسمي وكل ما أملك راح لبناتي، وفي النهاية بنتي تكافئني بأن زوجها يرفع عليّ قضية، ولكن أنا عارف أن جوزها وابنها يرفعوا عليا قضية عشان في خلافات مادية بينا.

وتابع الفنان الكبير رشوان توفيق، “بعد وفاة ابنى توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسى وعشت لأولادى، لكن بعد وفاة زوجتى الحاجة، ومؤخراً فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتى وحفيدى عليا، بعد التأثير على بنتى بسبب خلافات مادية، ومحاولة للسيطرة على ما أملك رغم أننى لم أحرمهم من شيء طوال حياتى فترة عملي، لتكون هذه أكبر مأساة أعيشها فى حياتى على الإطلاق”

وأشار الفنان الكبير بحزن قائلاً، “بيحاولوا يهدوا بيت الحب اللي بنيته طول عمرى، رغم كل هذا أنا مشفق على ابنتى آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها ودفعها لرفع قضايا على، وأدعو لها بالصحة والهداية”.

واختتم الفنان رشوان توفيق “ما يحدث لى حالياً يذكرنى بقصة عطيل لشكسبير والأمين ياجو التى جسدتها على المسرح، وقصة الملك لير، وما يحدث للناس بسبب الثقة المطلقة فى أشخاص لا يصونوها”.

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